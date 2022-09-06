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確診後「再感染BA.5機率」曝光！研究：沒染疫過風險更高

▲▼指揮中心宣布13日起部份行業有條件微解封，信義區10日已湧現人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲本土疫情再起，指揮中心預估9月下旬將達到新一波高峰。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

本土確診個案已經連續6天單日案例超過3萬。指揮中心發言人莊人祥預期本週可能出現單日確診逾四萬，時間點應落在今天或週三。而今年國內累計破500萬例本土病例，先前已經染疫過的人，仍可能出現重複感染的風險。醫師提出期刊研究，發現確診過Omicron且打過疫苗者，對於BA.5的保護力達到75.3%。

疫情升溫，中央流行疫情指揮中心預估這波將在9月下旬達到高峰。先前已有多數人確診，面對新一波Omicron變異株BA.5的威脅，兒科急診醫師吳昌騰在《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》分享新英格蘭醫學期刊（NEJM）研究指出，研究人員以葡萄牙數據，計算「高密度接種疫苗的人群中，BA.5病毒株感染的風險」。

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研究包括，確診最早的武漢-Hu-1、Alpha和Delta病毒株以及最近的Omicron BA.1和BA.2病毒株。吳昌騰說，研究的「再感染」定義為，兩次檢測陽性、感染間隔90天以上者。該研究人群的疫苗覆蓋率超過98%，至今年6月，首次加強針覆蓋率超過82%，且加強針只使用mRNA疫苗。

在這樣的基礎下，研究發現，「都沒有確診記錄的個體」感染BA.5風險，高於先前新冠病毒確診後提供的混合免疫的個體。而不同病毒株，保護力數據也有所不同，以「原始病毒(武漢-Hu-1)」感染後對預防BA.5的保護力為51.6%；「Alpha病毒株」感染後對預防BA.5的保護力為54.8%；「Delta病毒株」感染後對預防BA.5的保護力為61.3%。

至於「OmicronBA.1/BA.2病毒株」感染後對預防BA.5的保護力則為75.3%。吳昌騰說明，這份研究的結果相當重要，因為疫苗接種和先前感染提供的混合免疫，尤其是早期的Omicron BA.1/BA.2「顯著降低了Omicron BA.5再次感染的風險。」

另外，這項研究發現與目前正在進行臨床試驗的次世代疫苗特別相關，吳昌騰解釋，因為目前疫苗大多數都是使用BA.1病毒株。

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