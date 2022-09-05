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四川6.8地震已有7人遇難！縣城最新畫面曝　民眾聚廣場避難

記者蔡儀潔／綜合報導

四川甘孜州瀘定縣今（5）日發生規模6.8地震，震感強烈，截至目前已有7人遇難，道路、通訊、房屋等受損情況正在核查中。

據《央視新聞》報導，6.8地震發生後，瀘定縣城內沒有明顯的房屋損毀，大部分居民和遊客目前都在相對開闊的地方避險。目前城區建築暫無大礙，各鄉鎮受災情況正在收集中。

▲▼ 四川地震,瀘定縣現況。（圖／翻攝自秒拍）

▲瀘定縣地震發生後，民眾紛紛聚集在廣場。（圖／翻攝自秒拍）

甘孜州政府今日下午召開新聞發佈會，通報瀘定地震相關情況，目前地震已導致7人遇難；道路、通訊、房屋等受損情況正在核查中；州級相關部門已派出武警、消防、醫療救治、通訊電力、交通保暢等救援力量635人開展搶險工作。

據《都市快報》報導，地震發生後，在廣東工作的韓姓女子一直在聯繫瀘定80歲的父親；下午1點半左右，韓女父親電話終於打通了，「我問他人有沒有事，他說沒事，房子搖得很厲害，問他在哪，他說在瀘定橋旁的廣場上，好多人。」

再之後，韓女父親電話就打不通了。韓女表示，瀘定地震最嚴重的是在磨西鎮海螺溝附近，聽說那邊訊號斷了，山上石頭衝下來，有些路不通。

▲▼ 四川地震,瀘定縣現況。（圖／翻攝自秒拍）

▲瀘定縣現況。（圖／翻攝自秒拍）

據《澎湃新聞》報導，地震發生後，四川省地震局立即啓動二級地震應急響應，成立應急指揮部，召開緊急會議，就應急處置工作做出安排部署，同時，指派當地防震減災工作部門及地震監測中心站前往震區調查複實震情、災情，協同當地政府抗震救災。

四川消防救援總隊立即調派瀘定縣前突小組30人趕赴震中核查災情，調派甘孜、成都、德陽、樂山、雅安、眉山、資陽等7個支隊共530人地震救援力量，立即趕赴震中開展救援。

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