　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

限電、封城、6.8地震！　四川市民居隔衝下樓：今年太難了

記者蔡儀潔／綜合報導

四川甘孜州瀘定縣今（5）日12時52分發生6.8地震，重慶、西安等多地有感，目前傷亡不明。地震發生後，已調派530人趕赴現場救援。當地市民無奈感慨，「隔離中地震」、「今年真的太難了…乾旱、限電、疫情、地震，唉」。

▼成都、重慶等地震感強烈。（圖／翻攝微博）

據《澎湃新聞》報導，地震發生後，四川省地震局立即啓動二級地震應急響應，成立應急指揮部，召開緊急會議，就應急處置工作做出安排部署，同時，指派當地防震減災工作部門及地震監測中心站前往震區調查覈實震情、災情，協同當地政府抗震救災。

▲▼ 四川地震。（圖／翻攝自微博）

▲救援部隊出動。（圖／翻攝自微博）

四川消防救援總隊立即調派瀘定縣前突小組30人趕赴震中核查災情，調派甘孜、成都、德陽、樂山、雅安、眉山、資陽等7個支隊共530人地震救援力量，立即趕赴震中開展救援。

另外，甘孜州消防救援支隊康定市爐城南路消防救援站6車24人集結完畢。消防救援支隊全勤指揮部正在準備遂行出動。

▲▼ 四川地震。（圖／翻攝自微博）

▲山石掉落。（圖／翻攝自微博）

四川地震的相關新聞立刻登上微博熱搜，網友紛紛表示，「疫情，高溫，限電，疫情，地震，我們真的太難了！」、「四川的朋友們都好好保重」、「搖了起碼有30秒吧，這次太明顯了……」、「恰好是成都疫情原則居家期間，小區居民爭先恐後向樓下跑」、「今年的四川真的啥都經歷完了」。

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
快訊／Line群冒名傳「中籤訊息」！　上市公司發重訊澄清
快訊／陸「獨角獸」挖角科技人才　在台負責人遭搜索約談
鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！　網狂賀：要當爸了
快訊／午後雷雨開炸！　8縣市大雨特報
吳尊副業出事！爆欠款1631萬　遭陸列「失信被執行人」
挺林襄！　高中同校見過「確實有差異」：整得好
快訊／林書豪自行宣布新東家！　興奮感謝給機會
最美魚販「有人要我嗎？」網交文瘋傳　本尊回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外交部新增一名女發言人！排序在趙立堅前面

限電、封城、6.8地震！　四川市民居隔衝下樓：今年太難了

「最賺錢高鐵」也虧損！陸國鐵集團負債達6兆元人民幣

四川發生規模6.8地震　成都、重慶等地震感強烈

搭氫氣球「打松果」繩索鬆掉　工人「越飄越高」不見了！

陸名校遭駭！　調查結果竟是「美國國安局」攻擊

昆台連三場交流活動　朱鳳蓮：促進兩地深化務實合作

陸大學校長：90%學生因遊戲「取消學籍」　網路遊戲就是校園毒品

雙胞胎打架影片惹爭議！原PO回應「網上搬來的」：沒想到網友當真

「屎尿體」被酸爆　女詩人「進不了作協」喊冤：不是我寫的！

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

陸外交部新增一名女發言人！排序在趙立堅前面

限電、封城、6.8地震！　四川市民居隔衝下樓：今年太難了

「最賺錢高鐵」也虧損！陸國鐵集團負債達6兆元人民幣

四川發生規模6.8地震　成都、重慶等地震感強烈

搭氫氣球「打松果」繩索鬆掉　工人「越飄越高」不見了！

陸名校遭駭！　調查結果竟是「美國國安局」攻擊

昆台連三場交流活動　朱鳳蓮：促進兩地深化務實合作

陸大學校長：90%學生因遊戲「取消學籍」　網路遊戲就是校園毒品

雙胞胎打架影片惹爭議！原PO回應「網上搬來的」：沒想到網友當真

「屎尿體」被酸爆　女詩人「進不了作協」喊冤：不是我寫的！

快訊／北市松山驚爆隨機性侵　夜歸女遭20多歲男當街壓地淫辱

徐定禎與楊長鎮訪客庄青創空間　承諾推動青年創業基金

雲科大加入「臺灣工藝檢測修護聯盟」　專業知能與服務線上供應

曾沛慈大飆演技累到虛脫！　認了走心崩喊：下次不演了

等了12年！雲門舞集來了　9／10彰化過中秋節

接棒基隆、延續光榮！蔡適應發表「適大主軸」政見　產學名人推薦

昇陽打造全球首座智慧化晶圓再生工廠　斥資72.8億今啟動量產

人夫聯手小王女友揪外遇！他辯「無血緣兄妹情」　發票堆曝真相

快訊／旭隼曝：疑有投資Line群冒名傳中籤訊息　意圖詐取認購金！

張善政涉抄NCC報告交差　民進黨：朱立倫該向桃園人道歉

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

大陸熱門新聞

四川發生規模6.8地震　成都、重慶震感強烈

重機女騎士過彎撞藍寶堅尼　翻滾3圈落地

洗剪吹3次只要160　他進店噴4.8萬

睡覺被偷窺！她裝監視器驚見「3男輪流來」

雙胞胎「子宮內打架」出生就瘀青　醫師闢謠

女友稱死後復活成仙！　他網戀5年遭詐近2200萬

系統崩潰！成都靜默變「全城罰站」　

搭氫氣球打松果　工人「越飄越高」不見了

廈門：禁飛無人機10天 　違者被追究刑責

6.8地震！四川人居隔衝下樓

OL保健品當飯吃　子宮長滿肌瘤

女騎士撞對向藍寶堅尼　人直接飛出去

陸103城爆發疫情　創2020年新高

西瓜一剖開超嚇人！她驚：完全不敢吃

更多熱門

相關新聞

四川6.0強震2死！房屋被震碎驚悚影片曝

四川6.0強震2死！房屋被震碎驚悚影片曝

6分鐘內2連震　四川地震1死29傷

6分鐘內2連震　四川地震1死29傷

四川宜賓規模5.6極淺層地震　

四川宜賓規模5.6極淺層地震　

【黃寶慧】慧眼看天下／猶太人的成功秘訣

【黃寶慧】慧眼看天下／猶太人的成功秘訣

林志玲發文引發「國籍敏感」問題　慘遭網友們撻伐！

林志玲發文引發「國籍敏感」問題　慘遭網友們撻伐！

關鍵字：

四川地震四川封城甘孜地震

讀者迴響

熱門新聞

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄「被說是假的」不忍了！

鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

「阿堂鹹粥沒開發票」客人開口才給：不是第一次

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面