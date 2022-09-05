限電、封城、6.8地震！　四川市民居隔衝下樓：今年太難了

記者蔡儀潔／綜合報導

四川甘孜州瀘定縣今（5）日12時52分發生6.8地震，重慶、西安等多地有感，目前傷亡不明。地震發生後，已調派530人趕赴現場救援。當地市民無奈感慨，「隔離中地震」、「今年真的太難了…乾旱、限電、疫情、地震，唉」。

▼成都、重慶等地震感強烈。（圖／翻攝微博）



據《澎湃新聞》報導，地震發生後，四川省地震局立即啓動二級地震應急響應，成立應急指揮部，召開緊急會議，就應急處置工作做出安排部署，同時，指派當地防震減災工作部門及地震監測中心站前往震區調查覈實震情、災情，協同當地政府抗震救災。

▲救援部隊出動。（圖／翻攝自微博）

四川消防救援總隊立即調派瀘定縣前突小組30人趕赴震中核查災情，調派甘孜、成都、德陽、樂山、雅安、眉山、資陽等7個支隊共530人地震救援力量，立即趕赴震中開展救援。

另外，甘孜州消防救援支隊康定市爐城南路消防救援站6車24人集結完畢。消防救援支隊全勤指揮部正在準備遂行出動。

▲山石掉落。（圖／翻攝自微博）

四川地震的相關新聞立刻登上微博熱搜，網友紛紛表示，「疫情，高溫，限電，疫情，地震，我們真的太難了！」、「四川的朋友們都好好保重」、「搖了起碼有30秒吧，這次太明顯了……」、「恰好是成都疫情原則居家期間，小區居民爭先恐後向樓下跑」、「今年的四川真的啥都經歷完了」。