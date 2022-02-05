國慶國旗演化史　110年史上最大面「65坪」飄揚空中

▲110年國慶大會，CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗飄揚空中。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

每年國慶最令國人感動的畫面之一，就是飄揚在空中的國旗，而去年（110年）雙十國慶出現「史上最大國旗」總面積達65坪，在藍天的襯托下更加亮眼。

國慶籌委會指出，這面史上最大國旗，是「用民主自由養大的國旗」，細數歷屆國旗（如下圖）從左至右，依序是105年、109年；其中最大面的就是110年登場的巨幅國旗，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開來佔地約65坪。

超大國旗由國防部軍備局特別製作，每個縫接處特別強化耐風壓，國慶當日將由陸軍 CH-47 運輸直升機吊掛從天空飄揚入場，民眾仰望國旗飄過空中，相當開心的向國旗揮手，並祝福中華民國生日快樂。

第一面巨幅國旗登場在民國101年，由國慶籌備會大會處委商，空勤總隊執行飛行吊掛，尺寸為4.8公尺*7.2公尺(約10坪)，並於105年國慶再次使用。

第二面則是108年由國慶籌備會出資，委託陸軍航空特戰指揮部委商製作，以及執行吊掛任務，尺寸為8公尺*12公尺(約29坪)，並於109年國慶再次呈現。

第三面於110年由國慶籌備會出資，委託國防部軍備局生產製造中心第209廠製作，於國慶大會時，由陸軍航空特戰指揮部吊掛呈現於國人面前，尺寸達12公尺*18公尺(約65坪)。

▲110年度雙十國慶史上最大國旗曝光。（圖／翻中華民國 讚國慶臉書）

