北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士！網友掀兩面論戰

記者崔子柔／綜合報導

台北市一名保時捷乘客2日在台北市中正區重慶南路一段與貴陽街一段路口下車時，一開門就將後方騎士撞倒，之後下車的是穿著綠色制服的北一女學生，過程被後方車輛行車記錄器拍下，引起討論。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨（5）日PO出一段車禍影片，事發於2日上午8時10分在北一女校門口，一輛紅色保時捷911靠右停在貴陽街一段，乘客將右側後門開啟，疑似未注意後方車輛，一名機車騎士遭撞倒在地。

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▲▼騎士想從右側鑽過被撞倒。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



北一女學生約過了15秒後自行下車，開始察看騎士狀況並溝通，倒在地上的機車也開始冒起白煙，畫面結束前未見駕駛下車。

▲北一女學生下車查看狀況。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



影片發出一天就累積超過8.7萬次瀏覽，並引起熱議，網友紛紛留言表示，「看肢體語言，好像交涉的沒很成功，雙方有點僵持」、「保時捷和北一女，真棒的組合」、「能開992家裡財務很好，賠償不會是問題，問題是一台男人夢想的992 在下雨天車門被這樣擊落，心情一定很差」。

有網友認為是汽車駕駛及乘客責任，「真的要違規讓小孩下車，怎麼不乾脆一點打個雙黃燈」、「家長也有責任，要下車前要注意有無來車，必竟後座要看後視鏡比較不方便」，也有人說騎士也該注意，「多想一點的話應該不會從右邊過」、「水溝邊機車硬擠也是個問題」、「左邊那麼大的洞不走，硬要去鑽水溝蓋」。兩段式開車門在道路上相當重要，若乘客未依規定注意後方來車，可能被處1,200元以上、3,600元以下的罰緩。