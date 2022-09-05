北市三腳督支持度互有領先！　他曝民調關鍵：「這人」已殺出重圍

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選將至，北市首長選戰競爭激烈，三人支持度在各家民調數據中都差異不大，對此，媒體人韋安表示，民調要看門道，從各家民調的細微差異來看，最後投票棄保會發生在陳時中、黃珊珊之間，「民調顯示蔣萬安殺出重圍、走勢已穩。」

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

根據《自由時報》最新民調顯示，假如明天就要投票，有30.13％的選民支持陳時中、22.92％支持蔣萬安、20.52％支持黃珊珊，支持度方面陳領先第二名的蔣6.21個百分點，蔣與黃的差距則不到3個百分點；而在勝選看好度方面，有30.63％的選民看好陳時中、23.72％看好蔣萬安、13.61％看好黃珊珊，另外還有32.03％的選民表示無意見。

而根據《TVBS》民調中心日前發布的民調顯示，年底台北市長選舉有87％市民表示會去投票，有投票意願的選民中，有36％市民支持蔣萬安，26％支持黃珊珊，23％想投陳時中，不到1％受訪者支持台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智，另外14％則尚未決定。

在《美麗島電子報》部分，董事長吳子嘉日前分析，此次「陳時中勝出的可能性不大」，雖然現在這個局裡看起來很熱鬧，但是陳時中要背上他整個新冠疫情對台北市當時的打壓，對台北市民和台北市政府的不公平，真正在選到最後的話，其實還是蔣萬安和黃珊珊兩個在選。

若根據《中國時報》7月民調顯示，台北市長選情緊繃，陳時中支持度為24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，3人差距不大，若形成「三腳督」的局面，最後有可能會以棄保效應來決勝負，如果放棄陳時中，黃的支持度有望拉升至26.5％，蔣則為26.4％，雙方選情呈現五五波；如果放棄蔣萬安，流失的選票將轉向黃珊珊，讓黃的支持度來到30.3％，領先陳的25.4％，差距為4.9個百分點；如果放棄黃珊珊，蔣萬安支持度將會提高至32.3％。