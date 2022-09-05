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社會 社會焦點 保障人權

管理員隨口回一句　她下秒怒噴酒精點燃引火勢！暴走姐下場曝

▲桃園市黃姓男子今年2月間在住家施用二級毒品安非他命，哥哥發現發生衝突，八德警方處理時黃男持打火機與瓦斯罐抵抗，員警欲保護管束時遭黃男攻擊導致受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北市余姓女子認胞弟社區管理員隱瞞行蹤，竟放火燒管理室。。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市余姓女子前往汐止區某社區欲找胞弟，並詢問吳姓管理員胞弟是否已返家，但管理員表示「尚未返回」，余女認為管理員隱瞞胞弟行蹤，心生不滿，拿出隨身攜帶打火機、酒精1瓶、汽油1瓶，以打火機朝該管理室紗窗點火，並噴灑酒精點燃，擴散火勢，導致吳男心生畏懼。士林地院審結，依犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，處有期徒刑6月。

判決指出，2021年2月2日余女與胞弟發生爭執，2天後晚間攜帶打火機7支、汽油1瓶、酒精1瓶等物品，前往胞弟所住的住社區，想找胞弟理論。

余女進入社區後，詢問吳姓管理員胞弟是否返回社區，但吳姓管理員表示尚未返回，余女認為吳男隱瞞其弟行蹤且態度不佳，因而心生不滿，基於放火燒燬住宅等以外之他人所有物及恐嚇危害安全犯意，先以打火機朝管理室紗窗點火，並噴灑霧狀酒精點燃、擴散火勢，並再將汽油往管理室內撥灑，以此加害恐嚇吳男，也導致紗窗因火勢而燒燬。

余女開庭時，矢口否認有何放火燒燬他人所有物及恐嚇危害安全犯行，辯稱「會攜帶酒精是因為疫情關係，打火機則是要抽煙」，是不小心燒到紗窗的，汽油也只是潑灑在管理室內，沒有要對人潑灑，是想要自焚。

吳姓管理員指出，案發當時余女到管理室，問她弟弟回來了嗎，他則回「說車子還沒有回來」，余女就直接噴酒精，接著往後退，請余女不要點火，同時也試圖安撫，但余女聽不進去，接著點燃打火機，朝紗窗點火，再用汽油灑進管理室內，管理室的辦公桌、紗窗、地板、辦公桌上的文書都被汽油潑到，身上也被濺到汽油。

合議庭審酌余女燒燬財物價值非鉅，且吳姓管理員也願意原諒，復斟酌她仍持續於身心診所就診，依醫院鑑定結果也認余女長年主動積極求醫治療，並無令其入相當處所，施以監護處分必要性，足認余女目前已接受相關治療，輔以適當藥物，應無再犯或有危害公共安全之虞，尚無宣告監護處分必要性，依犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，處有期徒刑6月。

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