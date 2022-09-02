　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／22歲孝子遭逆撞墜橋亡！三寶女賠償打對折惹怒家屬　判決出爐

記者黃宥寧／台北報導

今年1月25日伍姓女子開車載家人上環東大道回宜蘭家，但她一路逆向闖入對向車道，撞上迎面22歲劉姓重機騎士，導致劉當場墜落約10層樓高橋下，送醫仍回天乏術，伍女被依法起訴。雙方調解時，伍女從願賠1200萬到575萬，惹怒家屬，劉父則請求依法判決。今（2日）士林法院宣判，依過失致死判伍女1年2月有期徒刑，全案可上訴。

上月5日，劉姓騎士父母與其胞弟、胞姊，開庭前與伍女進行調解，雙方進行逾30分鐘調解，因金額有落差失敗，法官則如期開庭；全案因伍女認罪，雙方對證據均不爭執，改採程序較簡省便捷的簡式審判程序，伍女當庭站起來鞠躬致歉，更懇請法官能給予機會，她的律師辯護意旨指出，因案發至今，都是坦承犯行，且努力洽談和解，請求法官依法減刑，從輕量刑。

▼劉媽媽將愛子肖像刺在左手臂上。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 劉姓騎士媽媽刺青。（圖／記者黃宥寧攝）

庭後，劉母接受採訪表示，兒子驟逝讓她每天只能以淚洗面，只要想起兒子便讓她痛不欲生，於是找多次獲國際刺青大賽獎刺青師何釩，於兒子百日當天，花7小時時間，將兒子帥氣面貌刺在左手臂上；劉母說「兒子還很年輕，來不及體驗世界的美好，未來要帶著他出國玩...」。

劉姊說，媽媽刺青是想紀念弟弟，弟弟真的還很年輕，大家很難過；至於對方是否有釋出誠意，劉姊則表示「真的感受不到！」她指出每次伍女提出金額，落差都很大，且調解後金額都往下降，她進一步解釋，伍女於偵查庭向父親表示，超額險可理賠1200萬，但到內湖（民事庭）調解變成430萬，中間伍女律師致電表示「賠償金額可以拉到800萬」但今天出庭又成575萬，真的讓人無法接受。

▼伍女駕駛車輛逆向上環東大道，迎面撞上劉姓騎士，導致劉從10層樓高橋上落下。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 伍曉萍。（圖／記者黃宥寧攝）

劉姊哽咽表示，弟弟相當孝順，每個月節衣縮食都會拿2萬元孝親費給爸媽，但伍女的態度，似乎就是想將賠償金額都丟給保險公司處理，甚至在開庭前對她說「姊姊如果妳答應，我就會被判6個月，易科罰金是18萬，我都會給妳」也讓她激動回說「妳不如拿兩包米來給我們算了」。

自稱國中畢業的伍女，庭後面對媒體問「金額談不攏？為何逆向？」她隻字不提則躲在1名女子旁邊，女子則不斷對著鏡頭說「可以請你不要拍嗎？」2人則快步離去。

法官審酌伍女因駕駛自用小客車逆向行駛，導致本件車禍事故發生，讓劉姓騎士因遭受嚴重撞擊送醫急救後不治身亡，並造成劉姓父母受有天人永隔、無法回復傷害，實屬不該，應予非難，衡以伍女犯後始終坦承犯行，非無悔意，因與劉姓父母就賠償金額無法達成共識，迄未能達成和解，依過失致死罪，處伍女有期徒刑1年2月。全案可上訴。

ET快訊
快訊／軒嵐諾風雨出人命　男騎士福和橋摔車爆頭亡
快訊／軒嵐諾來襲！　新北2學校宣布即起停課
李芷婷才交往4個月「火速分手饒舌男友」！　IG被揪2跡象露餡
午夜發陸警！暴風圈可能「勾到」北北基宜　明傍晚觸地
小確幸！　下半年雲端發票大增50萬組500元奬
中職實力屬於美職哪一層級？　WBSC副主席這樣說
看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超
蛋黃酥詐騙！名店假小編盜刷信用卡　爽撈200萬
LIVE／暴風圈恐觸陸「颱風假4縣市有望」　氣象局最新說明
南非夜店21少年集體暴斃　死因報告出爐
桃機擠爆　他喊扯「超過500人排隊」等計程車！現場照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／軒嵐諾間歇風雨出人命　男騎士福和橋滑倒摔車爆頭亡

軒嵐諾接近！小琉球遊客「逃回台灣」碼頭擠滿人　航班資訊一次看

前公懲會委員長石木欽懲戒案二審　改判撤職並停用一年

紅綠燈砸人影片曝！女騎士「安全帽破大洞」急送醫　網喊：國賠

75歲新潮阿公陷網戀　幽靈女友險騙走他200萬...警員1招保住老本

當警察塑膠！叼菸騎車還逆向行駛　被攔查一聞多了這條罪

樹根腐爛+強風吹襲！桃園路樹傾倒壓壞轎車　緊急封閉兩車道

360萬畫作被丟垃圾車！理事辯「太大難保存」　畫家崩潰提告

看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超慘

裝蛋黃酥名店小編「代客下單」...騙個資盜刷　坑27人得手2百萬

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

快訊／軒嵐諾間歇風雨出人命　男騎士福和橋滑倒摔車爆頭亡

軒嵐諾接近！小琉球遊客「逃回台灣」碼頭擠滿人　航班資訊一次看

前公懲會委員長石木欽懲戒案二審　改判撤職並停用一年

紅綠燈砸人影片曝！女騎士「安全帽破大洞」急送醫　網喊：國賠

75歲新潮阿公陷網戀　幽靈女友險騙走他200萬...警員1招保住老本

當警察塑膠！叼菸騎車還逆向行駛　被攔查一聞多了這條罪

樹根腐爛+強風吹襲！桃園路樹傾倒壓壞轎車　緊急封閉兩車道

360萬畫作被丟垃圾車！理事辯「太大難保存」　畫家崩潰提告

看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超慘

裝蛋黃酥名店小編「代客下單」...騙個資盜刷　坑27人得手2百萬

軒嵐諾超會下！石門水庫蓄水率破77%「雨噴超準」　剩1處在等

柯志恩「送躲避球」要求直球對決辦辯論　陳其邁「沒在怕」接招了

咬牙忍半個月！　廖老大揭心酸內幕「王浩宇是在造孽！」

手握台籃史上最多7冠！「本土洋將」蔡文誠和富邦勇士再續約3年

狗奶奶熟睡一半驚醒！聽到「這裡不是中都」秒安心　回頭繼續躺平

乳牛汪「牛牛」聽媽練胡琴倒地上摀耳、遮眼　家人笑：求放過

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2所學校宣布停課

快訊／軒嵐諾間歇風雨出人命　男騎士福和橋滑倒摔車爆頭亡

軒嵐諾接近！小琉球遊客「逃回台灣」碼頭擠滿人　航班資訊一次看

曹興誠招百萬「黑熊勇士」護台　他譏：當代義和團

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

賣88豬仔海削4700萬！《角頭》臨演9人起訴

建國高架「賓士高速自撞」石墩全毀　年輕男女1命危1昏迷

即／22歲孝子騎車遭逆撞墜橋亡　三寶女判決出爐

百大名醫不倫美女教授　正宮暴瘦15kg怒了

通緝犯入侵苗栗民宅　女大生嚇壞躲樓上　

桃園槍殺2死！黑衣槍手「魁梧背影」曝

快訊／「軒嵐諾」颳大風！彰化號誌燈吹倒　壓傷女騎士送醫

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

即／新竹新樂大橋、竹32「道路坍方」急拉封鎖線

獨棟詐騙大本營易守難攻　台中警首度出動攻堅梯車

更多熱門

相關新聞

騎士和勇士成聯盟唯二　詹姆斯驚嘆

騎士和勇士成聯盟唯二　詹姆斯驚嘆

爵士明星後衛米歇爾（Donovan Mitchell）今傳出被交易至騎士，騎士成為聯盟唯二擁有3名入選上季全明星賽的球員，另一隊是勇士，湖人球星詹姆斯看到老東家重磅引援相當興奮，發文直呼，「太厲害了！」

要遊客「回頭！」路口警示牌竟是居民好意

要遊客「回頭！」路口警示牌竟是居民好意

小黃突大角度右切　30歲騎士撞進輪下畫面曝

小黃突大角度右切　30歲騎士撞進輪下畫面曝

即／新北泰山死亡車禍！騎士遭聯結車輾斃

即／新北泰山死亡車禍！騎士遭聯結車輾斃

塵爆案求償　高院改認八仙公司有責須賠

塵爆案求償　高院改認八仙公司有責須賠

關鍵字：

過失致死環東大道逆向騎士士林地院導航

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面