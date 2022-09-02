快訊／22歲孝子遭逆撞墜橋亡！三寶女賠償打對折惹怒家屬　判決出爐

記者黃宥寧／台北報導

今年1月25日伍姓女子開車載家人上環東大道回宜蘭家，但她一路逆向闖入對向車道，撞上迎面22歲劉姓重機騎士，導致劉當場墜落約10層樓高橋下，送醫仍回天乏術，伍女被依法起訴。雙方調解時，伍女從願賠1200萬到575萬，惹怒家屬，劉父則請求依法判決。今（2日）士林法院宣判，依過失致死判伍女1年2月有期徒刑，全案可上訴。

上月5日，劉姓騎士父母與其胞弟、胞姊，開庭前與伍女進行調解，雙方進行逾30分鐘調解，因金額有落差失敗，法官則如期開庭；全案因伍女認罪，雙方對證據均不爭執，改採程序較簡省便捷的簡式審判程序，伍女當庭站起來鞠躬致歉，更懇請法官能給予機會，她的律師辯護意旨指出，因案發至今，都是坦承犯行，且努力洽談和解，請求法官依法減刑，從輕量刑。

▼劉媽媽將愛子肖像刺在左手臂上。（資料圖／記者黃宥寧攝）

庭後，劉母接受採訪表示，兒子驟逝讓她每天只能以淚洗面，只要想起兒子便讓她痛不欲生，於是找多次獲國際刺青大賽獎刺青師何釩，於兒子百日當天，花7小時時間，將兒子帥氣面貌刺在左手臂上；劉母說「兒子還很年輕，來不及體驗世界的美好，未來要帶著他出國玩...」。

劉姊說，媽媽刺青是想紀念弟弟，弟弟真的還很年輕，大家很難過；至於對方是否有釋出誠意，劉姊則表示「真的感受不到！」她指出每次伍女提出金額，落差都很大，且調解後金額都往下降，她進一步解釋，伍女於偵查庭向父親表示，超額險可理賠1200萬，但到內湖（民事庭）調解變成430萬，中間伍女律師致電表示「賠償金額可以拉到800萬」但今天出庭又成575萬，真的讓人無法接受。

▼伍女駕駛車輛逆向上環東大道，迎面撞上劉姓騎士，導致劉從10層樓高橋上落下。（資料圖／記者黃宥寧攝）

劉姊哽咽表示，弟弟相當孝順，每個月節衣縮食都會拿2萬元孝親費給爸媽，但伍女的態度，似乎就是想將賠償金額都丟給保險公司處理，甚至在開庭前對她說「姊姊如果妳答應，我就會被判6個月，易科罰金是18萬，我都會給妳」也讓她激動回說「妳不如拿兩包米來給我們算了」。

自稱國中畢業的伍女，庭後面對媒體問「金額談不攏？為何逆向？」她隻字不提則躲在1名女子旁邊，女子則不斷對著鏡頭說「可以請你不要拍嗎？」2人則快步離去。

法官審酌伍女因駕駛自用小客車逆向行駛，導致本件車禍事故發生，讓劉姓騎士因遭受嚴重撞擊送醫急救後不治身亡，並造成劉姓父母受有天人永隔、無法回復傷害，實屬不該，應予非難，衡以伍女犯後始終坦承犯行，非無悔意，因與劉姓父母就賠償金額無法達成共識，迄未能達成和解，依過失致死罪，處伍女有期徒刑1年2月。全案可上訴。