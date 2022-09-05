免治馬桶宣傳片惹議　他揭1人網路聲量攀升：極可能當選

▲台北市長候選人陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長候選人陳時中3日於記者會上拋出新政見，將把台北市公廁馬桶全面汰換成免治馬桶，卻因政見宣傳影片有「偷窺」情節被抗議，而該爭議是否會影響北市選情？《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日指出，爭議出現後，蔣萬安、黃珊珊網路聲量大幅下降，陳時中卻上升至第1名，聲量節節上升，顯見陳時中極可能當選台北市長。

陳時中日前提出將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶的政見，並提供酒精、坐墊紙，臉書上也同步上傳宣傳影片，畫面中，網紅四叉貓在上廁所因沒有衛生紙，所以敲門求救，這時一組免治馬桶蓋從天而降，而陳時中竟卻從另一間廁所探頭過來俯瞰，並微笑比YA手勢，沒想到卻引來批評。

在爭議爆發當天，陳時中競選團隊已將「偷窺」部分刪除。民進黨立委、陳時中競選團隊政策總召管碧玲說明，原本創作者企圖塑造有趣的效果，現場一片歡笑，「只是，傳播出去造成兩極的看法。」文宣部門從善如流，已經取得創作者的諒解，「把影片修改了」；陳時中受訪時也強調，「我們有接到一些反應，對影片的一些橋段有一點意見，我們也立即做相關修正」。

針對免治馬桶政見宣傳影片爭議，台北市議員徐巧芯說，陳時中近期正在調整人設，包含夜訪Gay Bar、身穿粉紅色西裝，頭上戴著貓咪耳朵，以及廁所偷窺影片，這些舉動皆是為了接近年輕人。然而，陳時中現在的人物設定，與原本擔任防疫指揮官比較沉穩的形象，相差差太多。不禁懷疑到底是哪一些幕僚想要害人，把陳時中當牽線木偶一樣，做出這麼多搞笑的事情。

吳子嘉則認為，在宣傳片爭議出現之後，蔣萬安、黃珊珊網路聲量大幅下降，陳時中反而上升至第一名，聲量節節上升，顯見陳時中極可能當選台北市長。不過，吳子嘉說，陳時中曾任衛福部長，也是管理台灣公衛的專業人士，卻對可能造成細菌感染的免治馬桶政見，感到洋洋得意。更糟糕的是，政見宣傳片低級、噁心且沒有格調，這樣的人若當選台北市長，令他非常害怕。

陳時中今日競選行程為赴大稻埕慈聖宮參香；蔣萬安則是參觀「我們的『經』驗」特展、出席中華民國公教警消聯合總會力挺蔣萬安競選台北市長後援會授旗典禮、蔣萬安勞工後援會授證典禮；黃珊珊出席「幸福久久窩——北車全齡健康宅」開幕儀式活動及記者會、「南村有光&同藝術家對談」。