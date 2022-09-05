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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他揭助選蔣萬安「女俠3劍客」　「北市選戰基本上穩贏」

▲▼蔣萬安、陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲台北市長候選人蔣萬安、陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長候選人陳時中3日於記者會上拋出新政見，將把台北市公廁馬桶全面汰換成免治馬桶，卻因政見宣傳影片有「偷窺」情節，引發爭議。資深媒體人韋安4日指出，陳時中只有一個「王牌」四叉貓揭白營內幕，難怪選情先盛後衰，蔣萬安則有「女俠3劍客」幫忙，北市選戰基本上穩贏。

韋安指出，陳時中選情之所以先盛後衰，是因為目前看只有1個四叉貓當「王牌」，狠揭白營內幕，還合體當政策代言。

韋安說，蔣萬安則有全國知名度和聲量女議員，組成女俠3劍客。例如，王鴻薇為正藍發聲，鞏固藍營基本盤；徐巧芯則掀起一波又一波，網路和年輕人的民意波瀾；游淑慧有8年市府經驗，以市政專業戶為政策議題把關。

韋安認為，蔣萬安有這樣火辣的3劍客組合幫忙發聲，蔣萬安基本穩了。」

陳時中日前提出將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶的政見，並提供酒精、坐墊紙，臉書上也同步上傳宣傳影片，畫面中，網紅四叉貓在上廁所因沒有衛生紙，所以敲門求救，這時一組免治馬桶蓋從天而降，而陳時中竟卻從另一間廁所探頭過來俯瞰，並微笑比YA手勢，沒想到卻引來批評。

在爭議爆發當天，陳時中競選團隊已將「偷窺」部分刪除。民進黨立委、陳時中競選團隊政策總召管碧玲說明，原本創作者企圖塑造有趣的效果，現場一片歡笑，「只是，傳播出去造成兩極的看法。」文宣部門從善如流，已經取得創作者的諒解，「把影片修改了」；陳時中受訪時也強調，「我們有接到一些反應，對影片的一些橋段有一點意見，我們也立即做相關修正」。

陳時中今日競選行程為赴大稻埕慈聖宮參香；蔣萬安則是參觀「我們的『經』驗」特展、出席中華民國公教警消聯合總會力挺蔣萬安競選台北市長後援會授旗典禮、蔣萬安勞工後援會授證典禮；黃珊珊出席「幸福久久窩——北車全齡健康宅」開幕儀式活動及記者會、「南村有光&同藝術家對談」。

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