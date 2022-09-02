出海釣魚沉船　他靠「1台冰櫃」奇幻漂流11天！獲救竟被關進監獄

▲ 羅德里格斯在冰櫃裡漂流11天，被其他船隻發現後獲救。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名漁民開木船出海捕魚，沒想到意外沉船，不會游泳的他馬上決定爬進原先用來保存漁獲的冰櫃，奇蹟般地靠著冰櫃在大西洋漂流11天，差點以為自己會被鯊魚吃掉，所幸漂流480公里後被另一艘船發現，當時已經嚴重脫水、筋疲力竭，未料獲救上岸後又被關進監獄，經過整整4周才回家。

根據《太陽報》，44歲漁民羅德里格斯（Romualdo Macedo Rodrigues）7月底從巴西北部奧亞波基（Oiapoque）駕駛一艘7公尺木船出海，航向法屬圭亞那一座小島途中船開始進水，馬上決定爬進船上的空冰櫃，沒想到冰櫃會救自己一命。

羅德里格斯受困海上長達11天，沒有食物和水，身體一天比一天虛弱，必須忍受高溫和口渴，全身被太陽曬傷，視力也因過熱、鹽分過高和日曬太強而受損，幾乎看不見，附近還常有不明魚類游來游去，令他一度以為會遭鯊魚攻擊。

經過11天的漂流，嚴重脫水的羅德里格斯在距離沉船地點約450公里的海上獲救。一艘漁船在蘇利南海岸附近水域發現白色冰櫃，靠近後竟發現裡頭有人。影片可見羅德里格斯被拉上船時衣服已經破爛不堪，全身無力倒下，船上人員趕緊提供水和粥給他。

羅德里格斯事後受訪提到，獲救當時看見一艘船靠近，趕緊舉起雙手求救。回憶在海上的日子，他認為沒水喝最令人痛苦，覺得自己11天內就瘦了5公斤，並對救了他一命的冰櫃致敬，「這台冰櫃對我來說就是神，是奇蹟。」

載著羅德里格斯的漁船在蘇利南靠岸後，他第一時間接受急救，但因身上沒有證件，被視為非法移民，慘遭警方逮捕，在該國首都巴拉馬利波（Paramaribo）的監獄關押16天後才搭機返回阿根廷，結束這場惡夢，感嘆回到家鄉這天是他生命中最重要的日子，「我重獲新生。」

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