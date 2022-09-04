屏南交通疏導重要推手　謝漢忠3年不知過年味

▲枋寮警分局交通組長謝漢忠台一線執勤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局為屏東縣內交通工作最繁重單位，轄區台1線屏鵝公路是往台東、恆春必經之路，每逢假日，大批車潮湧入，以台1線水底寮五岔路口及台1、台9線匯集處均為疏導工作最重要之路口，主要交通疏導大任就必須掌握在事前勤務規劃，交通組長謝漢忠3年前接任後，無怨無悔投入，成為幕後重要推手。

謝漢忠組長在任期間，有關與「交通」相關之工作項目，無不戰戰兢兢、全力投入順利完成；而各項交通工程、號誌改善會勘、自行車環台賽、每逢連續假期前疏運會議執行交通疏導規劃等，所有交通疏導勤務均親力親為地執行，工作表現有目共睹，深受長官肯定。



農曆過年、端午、中秋等連假，均是家人、親朋好友相聚出遊的好時光，身為枋寮交通組組長，在這些節日，是交通重點，不僅無法與親友同聚，更是以身作則，不論豔陽高照、颳風下雨，於連續假期每一日率領交通組同仁一同執行交通疏導勤務，只為紓解龐大的出遊車潮。



枋寮分局長黃政龍表示，該警分局交通疏導勤務為全屏東縣實施疏運措施的重點，台1台17線匯流處之水底寮五岔路口，以及台1台9線匯流處之亞柏加油站前路口均為最重要的車流瓶頸點；謝漢忠組長身為交通組組長，以身作則全心投入交通疏導工作著實辛苦，認真負責、無私奉獻的工作態度有目共睹，也是所有警察同仁學習的楷模，相當感謝交通組所有同仁每逢連續假期期間，均不辭辛勞、全員出動執行交通疏導工作，讓用路人讓民眾平安出遊、快樂返家。