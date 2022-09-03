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驚險一瞬間！內埔警搜偏僻檳榔園查緝改槍工廠　險遭蛇吻

▲內埔警分局偵查隊逮獲許男涉嫌改造槍械送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲內埔警分局偵查隊逮獲許男涉嫌改造槍械送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

許姓男子承租屏東縣萬巒鄉一處偏僻檳榔園改造槍械，內埔警分局獲報跟蹤蒐證屬實，向屏東地方法院聲請搜索票搜索，查獲兩把改造手槍、4支半成品及6發子彈及安毒，警方在搜索過程，險遭蛇吻，偵查隊長張程湧發現抓走放生。

▲內埔警分局偵查隊逮獲許男涉嫌改造槍械送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲搜索遇到蛇。　

▲內埔警分局偵查隊逮獲許男涉嫌改造槍械送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今年為選舉年，近期各陣營候選人紛紛表態參選，為穩定選舉期間屏東轄區治安，縣警局長劉印宮要求所有警察淨化治安務必要拿出成效，尤其是針對轄區治安顧慮人口及槍砲案件要加強查緝，展現屏東警守護選前治安的決心。

▲內埔警分局偵查隊逮獲許男涉嫌改造槍械送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

內埔警分局循線知悉所轄許姓男子(36歲)萬巒地區一偏僻的檳榔園內，疑有不法分子租用工寮改造槍械，經長期蒐證鎖定許姓犯嫌涉有重嫌，承辦員警見時機成熟，於31日持屏東地方法院核發之搜索票拂曉攻堅，當場查獲許嫌持有左輪手槍、金牛座改造手槍各1把、槍枝半成品4把、子彈6顆、改槍工具及毒品安非他命等，據悉，他供說興趣改造槍械，沒有犯案。

警方在搜索過程，看到角落躲著一條小蛇，過程中偵查隊長張程湧差點遭蛇吻，幸及時跳開，回頭伸手抓住蛇的頭部，將他逮獲，虛驚一場。許員訊後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送地檢署，法院裁定羈押，將持續針對查扣槍枝及毒品溯源追查。據悉，隊長是生平第一次抓蛇，雖平安捉到蛇放生，回想起來心裡還是毛毛的。

內埔警分局長莊順智表示，選舉活動漸多、選戰日漸熱化，除了候選人及競選服務處安全維護工作，穩定選前的地方治安更是重中之重，內埔警務必全力掃蕩轄區的各類不法，以淨化選前治安。

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