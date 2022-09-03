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女警抓毒蟲「爆頭噴血」送醫　陳其邁深夜行程為她喊卡⋯超暖舉動曝

▲高雄市長陳其邁行程急喊卡，衝派出所探視受傷女警，同時彎腰感謝女警付出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁行程急喊卡，衝派出所探視受傷女警，同時彎腰感謝女警付出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局三民二分局鼎山派出所女警羅玉在抓毒品現行犯的時候，嫌犯想要逃脫，奮力抵抗，結果把羅玉推撞到牆壁，導致羅玉頭部受到撞擊，當場冒血，不過羅玉還是忍痛將這名嫌犯制伏。高雄市長陳其邁聽到這個消息之後，原先的行程喊卡，立刻改前往派出所探視慰問。

高雄市長陳其邁在3日晚間接到有女警在抓毒品現行犯時受傷的訊息之後，第一時間就先詢問女警的傷勢，幕僚人員告訴市長「右頭部上方撕裂傷，經院方縫合後無大礙已可出院」，陳其邁立刻停止原訂的行程，就趕往了鼎山派出所來探視羅玉，並且送上了一個壓驚紅包。

▲高雄市長陳其邁行程急喊卡，衝派出所探視受傷女警，同時彎腰感謝女警付出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁探視受傷女警（右二），局長林炎田（左二）陪同 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁行程急喊卡，衝派出所探視受傷女警，同時彎腰感謝女警付出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女警羅玉受傷被送往醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁非常關心羅玉，同時了解整個逮捕的過程，叮嚀同仁千萬要注意安全，還強調「每一個高雄警察都是我兄弟，一個都不能少」，鼎山派出所長丁順清轉述市長前來探視的情況，他說自己都非常感動，因為看到市長對羅玉鞠躬感謝，當下的心情「非常感動」，而且市長是在百忙之中，特別停下原有行程，第一時間就趕來，真的「非常感心」。

鼎山所員警羅玉受傷，是因為在3日晚間7點50分的時候，在三民區新民路段發現一名42歲的戚姓男子行跡很可疑，就在盤查的過程當中，發現他的包包內有一玻璃球吸食器以及白色粉末吸管，是毒品現行犯，所以要將他逮捕偵辦，不過戚姓男子抗拒推擠，還把羅玉推去撞牆壁，造成羅玉頭部撞到牆壁受傷噴血，不過她還是很英勇忍著痛，用辣椒水制服嫌犯，同事也在控制現場之後，立刻通知119來送醫，所幸沒有大礙。

現在戚姓男子被依毒品危害防制條例以及妨害公務逮捕，同時在他左側褲子口袋查扣安非他命(毛重0.4公克)毒品一包。 全案依毒品危害防制條例、妨害公務偵辦。

▲高雄市長陳其邁行程急喊卡，衝派出所探視受傷女警，同時彎腰感謝女警付出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女警羅玉逮捕毒品現行犯的當下情況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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