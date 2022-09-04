快訊／軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大「通過東北角陸地中」

▲軒嵐諾再度增強為強颱。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第十一號颱風「軒嵐諾」持續影響天氣，中央氣象局表示，軒嵐諾重回強烈颱風之姿，過去3小時強度略為增強且暴風圈亦稍擴大，中心目前在臺北東北東方海面，向北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸通過臺灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。

氣象局表示，今天白天受颱風及其外圍環流影響最明顯，北部、東北部降雨持續且全面，容易出現局部大雨或豪雨，山區局部豪雨或大豪雨，中南部的降雨雖然較為短暫，不過在中部山區仍須留意有大雨或豪雨發生，只有花東降雨相對較為局部。

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今晚颱風逐漸遠離，北部地區慢慢轉為不定時短暫陣雨，東北部及中南部地區偶有局部陣雨，其他地區轉為多雲的天氣。

▲軒嵐諾今晚逐漸遠離。（圖／氣象局）

氣溫方面，西半部及宜蘭高溫約28到30度，花東較為炎熱，高溫33、34度，受颱風環流沉降影響，東部及東南部有局部焚風的機率，金門地區亦有36度高溫發生的機率。

颱風外圍環流影響，蘭嶼將有10至12級強陣風，新北市東北角、北海岸及恆春地區最大陣風可達10至11級，北部、東北部、東南部及高雄、屏東沿海空曠地區、馬祖、綠島易有9至10級強陣風，臺北盆地、臺中至臺南沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。