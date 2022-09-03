台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！虱目魚行情曝光　Google評價狂吞1星

▲台南阿堂鹹粥一碗要價260元。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」2021年從每碗180元調漲到200元，今年9月再喊出虱目魚漲價，因此每碗要價260元。對此，根據虱目魚交易行情顯示，虱目魚在北部的價格5月時每公斤平均94.7元，如今為100.31元，的確稍有上漲，台南的價格持平，但許多網友並不認同。

阿堂鹹粥老闆娘老闆娘3日表示，這波虱目魚漲價很凶，天天都在漲價，「它是一天漲幾塊」，所以才跟著調整價格。據悉，阿堂鹹粥許多品項調整約10元，最貴的則是魚肚、魚皮鹹粥，一口氣從200元漲到260元，漲幅高達3成。

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許多網友不滿，紛紛到Google評論留下負評，「品質跟不上價格」、「要漲價沒意見，但請記得開發票」、「台南許多店家的虱目魚粥很多不超過150g甚至100就有了，你賣260是在打盤子喔」、「兩年前評價五顆星 現在改為兩顆」、「260！！你各位知道為什麼台南米其林沒有摘星了嗎？米其林團隊還是懂吃的」、「又漲價囉，從200漲到260，老闆娘受訪還說虱目魚一天漲好幾塊，每天都在漲，不說我還以為阿堂賣石油的？ 相較附近一樣內容的鹹粥還是維持130，各位用腦也知道老闆在想什麼。因為價格實在太高貴，多給一顆星，六顆星啦！」「我覺得阿堂真的很厲害。雖然說吃與不吃是你情我願，但是虱目魚成本就算漲價20-30%可能也是10-15元的漲幅，但是賣給消費者要漲價60元？

價值自在人心，ㄧ碗鹹粥260…強」。

▲阿堂鹹粥去年漲價後，用餐人潮不減。（圖／記者林悅攝）



根據「漁產品交易行情」顯示，虱目魚價格台北行情5月1日為94.7（元／每公斤），至9月3日為100.31（元／每公斤）；台南5月5日至今價格都為100（元／每公斤）。

有網友針對老闆娘喊漲的原因表示，「亂講，降價了，每斤降了10幾元，上個月一斤68元，現在是58元，塭底才50元」、「現在蝨目魚比8月份每斤降了10幾元」、「現在每斤50元到56元」、「水底寮才60」、「虱目魚肚雖也有大小片差，但不會差到二成，從新市永康仁德到高雄的湖內茄萣永安岡山路竹，沒人魚肚湯敢超過90，為啥舊市區就要100起跳，高雄右昌的仙女鲜魚湯人家也還在70，還都是清早現剖拔刺的。」

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