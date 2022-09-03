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軒嵐諾二度開眼威力增！今晚暴風圈觸地　「大台北入夜防強陣風」

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾已達中颱上限，颱風眼二度開眼，威力持續增強，暴風圈預計今(9/3)下半天接觸陸地，新北、基隆、宜蘭列警戒。氣象局表示，今晚到明上半天颱風最接近，北台灣和中部山區降雨明顯，預計暴風圈今傍晚後會觸地。

▲▼氣象局預報員謝佩芸9/3上午11:40說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

▲氣象局預報員謝佩芸9/3上午11:40說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

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根據氣象局最新發布，今(9/3)上午11時中心位置在北緯23.3度，東經124.7度，即在台北東南東方約380公里之海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員謝佩芸表示，軒嵐諾已達中度颱風上限，緩慢北上，警戒區域海面上包括東北部、東南部和北部海域都是海警範圍，暴風圈今下半天接觸陸地，宜蘭、基隆、新北發布颱風警報；今晚到明上半天颱風最接近台灣，北台灣和中部山區降雨明顯，沿海風浪大，陸地防強陣風，東南部也要嚴防焚風。

▲▼氣象局預報員謝佩芸9/3上午11:40說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

▲氣象局預報員謝佩芸9/3上午11:40說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼軒嵐諾9/3上午11:30衛星雲圖。（圖／氣象局）

▲軒嵐諾持續增強並二度開眼。（圖／氣象局）

軒嵐諾颱風也二度開眼，謝佩芸指出，昨天颱風環境比較差，吸入乾空氣，颱風結構不是很好，昨下半天外圍雲系整合起來，今天觀測上看到颱風逐漸有比較明顯中心出現。

至於颱風暴風圈何時觸地，謝佩芸指出，依照新路徑評估，可能是晚上，但軒嵐諾左右擺動，且移速慢，不同偏移情況會有好幾小時落差，但至少要等傍晚過後才會觸地。

隨著軒嵐諾逼近，謝佩芸指出，西半部沿海將有強陣風，平原地區感受風力增強很多，今下半天強風延伸到西南部沿海鄉鎮，下午風力可能增強，颱風逐漸北上後，風場偏轉，下半天後，恆春半島、蘭嶼地區風力增強，蘭嶼可能到12級陣風，東部陸地晚間風力也會增強，大台北入夜有強陣風，強陣風將持續到明天白天。

軒嵐諾也將帶來猛烈降雨，謝佩芸指出，今上午西半部沿海明顯對流影響，桃園以南到台中沿海有較大累積雨量，苗栗沿海出現累積雨量177毫米，北台灣山區包括北市山區累積雨量達288毫米，未來24小時是颱風最接近台灣的時候，降雨會持續，北部山區會累積更多雨量，預估北部山區未來24小時累積雨量可到300到450毫米，新竹以北平地、宜蘭地區、台東、南投山區累積雨量也會到200到340毫米，降雨可能造成坍方落石、溪水暴漲，提醒民眾留意。
 

▲▼氣象局預報員謝佩芸9/3上午11:40說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

▲氣象局預估颱風暴風圈傍晚觸陸，今晚到明晨影響台灣最劇。（圖／記者莊喬迪攝）


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