躲警摔癱！「花蓮跛豪」兇狠不減　小弟推輪椅...旅館指揮仙人跳

地方中心／花蓮報導

花蓮一個以黎姓男子為首的犯罪組織，長期販賣毒品、街頭鬥毆，2020年間還傳正妹照片，色誘被害人到旅館逼簽150萬元本票，警方上月拘提13人到案，全案以組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪嫌全案移送花蓮地檢署複訊。警方查出，黎4年前犯案躲避警察追緝時，因逃逸而不慎從高處跌落造成癱瘓，而他竟乘坐無障礙計程車到旅館，再讓小弟推輪椅讓他指揮大家作案，警方調閱旅館監視器時一度傻眼。

▲黎男行動不便，仍坐在電動輪椅上指揮手下犯案。（圖／翻攝畫面，下同）

花蓮警方執行掃黑行動，首日就逮捕花蓮地區以黎姓犯罪嫌疑人為首之犯罪組織，該組織涉嫌花蓮數起治安事件並疑似以毒品控制幫眾，花警於今年8月22日向花蓮地院聲請搜索票，將梁嫌等13人拘提到案。

▲黎搭無障礙計程車抵達現場，過程還被監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

據了解，黎嫌於2018年持有槍械、毒品，在警方查緝過程中，因逃逸跌落從高處摔落，導致受傷癱瘓。而該組織以黎嫌為首，長期在花蓮販賣毒品，其幫眾也常在街頭鬥毆。2020年間還傳送美照，以色誘的方式誘騙被害人至旅館，再逼迫被害人簽具本票，恐嚇被害人就範，黎嫌並在幫眾推輪椅方式出現在旅館指揮犯案，絲毫不受肢體障礙的影響，令人瞠目結舌。

被害人隱忍1年後不堪凌辱向警方報案，花警立即成立專案小組展開偵辦，經花蓮縣警察局新城分局結合刑警大隊、吉安分局、鳳林分局、少年隊、新北市新莊分局、海巡一二岸巡隊，鎖定這名被稱為「花蓮跛豪」的黎姓主嫌展開調查，先後發動搜索、拘提行動，拘提13人到案，查獲通緝1人、起出安非他命毒品4公克、本票等證物，全案以組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪嫌解送花蓮地檢署複訊。

▲警方發動偵查動作，將黎姓主嫌和其手下陸續逮捕到案。（圖／翻攝畫面）