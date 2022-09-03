陳時中推「公廁3寶」　7200個坐式馬桶全換免治

▲民進黨台北市長陳時中拋政見，「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日召開記者會，提出未來的公廁除了基本配備衛生紙之外，將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙「3寶」。陳時中說，公廁問題這看起來是一件小事情，事實上是一件大事，「代表的是我們的細心跟體貼」。

陳時中說，看起來是一件小事情，事實上是一件大事，每天萬一沒有公廁會遇到多少情況？今天提這政見，有人覺得很小，但代表我們的細心跟體貼。食衣住行，交通在提、住也在提，這件事情看起來是小事情，但是一件大事。

陳時中表示，大家都有出國經驗，每個人出國回來後，對城市留下的印象，到底有沒有乾淨、有沒有進步？廁所是很重要的指標，因此要讓世界看到台北的進步就從廁所開始。

▲陳時中推「公廁三寶」新政見，要為北市7200個公廁坐式馬桶全數換成免治馬桶。（圖／翻攝陳時中YouTube）

陳時中提到，在日本東京大家都注意到，到他們的廁所裡面完全一點壓力都沒有，出國有感受到人家的進步，我們就想要學習。也可以看到我們從市政的小事情做起，每一個細節我們都不放棄。

至於經費部分，陳時中競選總幹事吳思瑤補充，團隊也都做了訪價，目前均價國產的話大概6500元一座，來算馬桶數量、數字剛剛都提供出來，所以經過粗估，都是市府的預算規模能夠負擔的範圍，不管是硬體的升級包括未來人事、軟體來協助，而且會公私協力，也希望能跟企業界一起來攜手合作。

吳思瑤強調，在預算部分，只要政府有態度、有決心，這絕對負擔的起，這也是我們願意為是民肩負這樣的理念，非常值得的幸福預算。

至於衛生的疑慮，陳時中說，每一個人對於政策或生活上的細節要求都不一樣，清潔是做得到的，消毒也做得到，任何東西感染的疑慮都有，不能用沒有做好的情況來講說有疑慮，比如講說買任何一件衣服也許他有剛好碰到感染物品，你要穿他或怎麼樣，不會說不要去用他。

陳時中說，基本上在技術上有逆止水閥的設計，所以不會回吸，外部擔心其實可以用酒精噴一噴清潔，日常政府也會把他清潔乾淨，所有人都是乾淨的，那自然就是乾淨的。