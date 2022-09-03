索討40萬落空！電話恐嚇還潑紅漆　警逮四海幫「治平對象」5惡匪

▲四海幫謝姓犯嫌夥同旗下5小弟暴力討債。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

四海幫成員謝姓男子(26歲)涉嫌暴力討債，今年4月間到田尾鄉一家園藝公司索討40萬元，指使旗下小弟詹、吳打電話恐嚇，林姓、陳姓男子到園藝公司某股東的住家潑灑紅漆，這名股東嚇得報警，經警方蒐證後兵分五路搜捕，逮捕謝嫌等5人，依恐嚇取財、毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

北斗警方指出，謝男為四海幫堂口成員，今年4月間向田尾鄉一家園藝公司股東討債40萬元，股東說，借錢的股東已經退股，但謝男執意索討，但該園藝公司股東們皆不同意負擔債務。

謝男先教唆旗下小弟詹(44歲)、吳(52歲)打電話恐嚇，「要讓你生意做不下去」、「要讓你好看」，謝姓主嫌見被害人不從，復又教唆林(25歲)、陳(25歲)連續前往其住處潑灑紅漆，導致被害人心生畏懼。

北斗分局專案小組在長期蒐證下，將謝姓主嫌提報為「治平專案對象」，經由彰化地檢見察官指揮列專案查緝，日前拂曉出擊，兵分5路於北斗鎮、嘉義縣等處執行搜索及拘捕，查獲謝姓主嫌及集團成員5名，經現場搜索起獲棍棒1支、玩具槍1把、槍械零件1批、子彈1顆等證物，將集團成員一網成擒。