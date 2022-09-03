颱風來襲！北市今中午起開放校園停汽機車　82校名單曝

▲北市府在今天14點起，關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道，但從今天中午起開放校園停車。（圖／北市工務局提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象局今（3日）凌晨2時30分發布中颱「軒嵐諾」海上與陸上颱風警報，預估明天凌晨再度增強為強颱，因應颱風來襲疏散（水）門關閉，北市教育局稍早宣布，從今天中午12時起，提供民眾將車輛暫時停放於校園內，總計開放82校，提供汽車2782個停車位，機車2640個停車位。

今年第11號颱風「軒嵐諾」來勢洶洶，繼昨（2日）氣象局發佈海上警報後，隨著颱風進逼，氣象局在今天凌晨2時30分發佈陸上颱風警報，陸上警戒區域為宜蘭、新北及基隆三縣市，氣象局在上午8時30分最新預報，由於颱風有增強趨勢，預估明天凌晨將再度增強為強颱。

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因應軒嵐諾颱風來襲，目前疏散（水）門關閉，北市教育局上午宣布，從今天中午12時起，提供民眾將車輛暫時停放於校園內，總計開放82校，提供汽車2782個停車位，機車2640個停車位，但也提醒民眾，若明天正常上班上課，請車主在上午8時前將車輛駛離，避免影響學校活動。

▼軒嵐諾颱風來襲，北市從今中午起開放82校停放汽機車，總計超過5千個停車位。（圖／北市教育局提供）