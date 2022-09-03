美對台軍售33.6億台幣　總統府：有助國軍應對灰色地帶壓迫

▲總統府感謝美國今年第五度宣布對台軍售。（圖／翻攝總統府發言人臉書）

記者皮心瑀／台北報導

美國政府宣布總價值約11億美元（折合台幣約33億6893萬元）的對台軍售案，內容包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉飛彈、監視雷達合約等。總統府發言人張惇涵表示，此為拜登政府任內第六度，今年第五度宣布對台軍售，再次感謝美國政府依照《#台灣關係法》及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾。

張惇涵表示，日前中國軍演的挑釁行為，以及軍演後仍採取各式「灰色地帶」衝突手段，已單方面衝擊台海及區域和平穩定。而此次美方所宣布軍售項目，包含強化台灣自我防衛所需的偵蒐雷達維持及各型飛彈，不僅有助於國軍應對灰色地帶壓迫，並可發揮長程飛彈預警效益，有助於提升整體防衛戰力。

張惇涵表示，誠如總統蔡英文所一再重申的，不會升高衝突，不會挑起爭端；但台灣會堅定地展現自我防衛的決心與能力，不僅捍衛主權及國家安全，更會與理念相近國家持續深化合作關係，守護台海及印太區域的和平穩定。

國防部則指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。