　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美對台軍售33.6億台幣　總統府：有助國軍應對灰色地帶壓迫

▲▼總統府感謝美國今年第五度宣布對台軍售。（圖／翻攝總統府發言人臉書）

▲總統府感謝美國今年第五度宣布對台軍售。（圖／翻攝總統府發言人臉書）

記者皮心瑀／台北報導

美國政府宣布總價值約11億美元（折合台幣約33億6893萬元）的對台軍售案，內容包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉飛彈、監視雷達合約等。總統府發言人張惇涵表示，此為拜登政府任內第六度，今年第五度宣布對台軍售，再次感謝美國政府依照《#台灣關係法》及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾。

張惇涵表示，日前中國軍演的挑釁行為，以及軍演後仍採取各式「灰色地帶」衝突手段，已單方面衝擊台海及區域和平穩定。而此次美方所宣布軍售項目，包含強化台灣自我防衛所需的偵蒐雷達維持及各型飛彈，不僅有助於國軍應對灰色地帶壓迫，並可發揮長程飛彈預警效益，有助於提升整體防衛戰力。

張惇涵表示，誠如總統蔡英文所一再重申的，不會升高衝突，不會挑起爭端；但台灣會堅定地展現自我防衛的決心與能力，不僅捍衛主權及國家安全，更會與理念相近國家持續深化合作關係，守護台海及印太區域的和平穩定。

國防部則指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

ET快訊
軒嵐諾今夜掠過東北角！　明晨2時「滿血回歸」變強颱
iPhone 14爆料十大亮點懶人包　「鏡頭大出半支手機」
快訊／颱風夜「東區酒店包廂打架」　男子左肩中刀不治
LIVE／軒嵐諾今晚掃過東北角！明再變大回強颱　氣象局最新說
快訊／基隆男揮刀砍死鄰居！　畏罪跳「碧砂漁港」泡海一夜尋獲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美對台軍售33.6億台幣　總統府：有助國軍應對灰色地帶壓迫

快訊／美對台軍售11億美元！　買AIM-9X、魚叉飛彈、偵蒐雷達維持

共機頻繁飛越台灣海峽中線　專家：為攻台預演

阮昭雄議員生涯最後質詢細數成績　「柯文哲曾是戰友、也是對手」

蔡英文曬館長「月餅禮盒」與手寫賀卡　親筆信內容曝光

民眾黨4女力首戰縣市長！高虹安最有機會　黃珊珊主攻陳時中才能贏

台北桃園2市成民進黨勝選指標　綠估「這局面」蔡英文恐辭黨主席

北、桃、竹牽動藍營2024佈局　朱立倫最擔心的是蔣萬安

22縣市長登記名單一次看！北市12人混戰　「總統」要選嘉市

地方選舉登記截止！縣市長、議員、18歲公民權　1126一決雌雄

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

豐年祭鋸木比賽「大腳一踩」　頭目胯下被重擊！痛到狂跳

疑打滑...轎車國1自撞釀3傷　車頭凹、女滿臉血呆坐路邊

機警盤查可疑路邊違停車　遭囚女害怕求救「帶我走」

Jennie、V親吻、牽手照外流了！　駭客4度曬熱戀證據…公司仍沉默

南京大屠殺珍貴彩照出現在美國

美對台軍售33.6億台幣　總統府：有助國軍應對灰色地帶壓迫

快訊／美對台軍售11億美元！　買AIM-9X、魚叉飛彈、偵蒐雷達維持

共機頻繁飛越台灣海峽中線　專家：為攻台預演

阮昭雄議員生涯最後質詢細數成績　「柯文哲曾是戰友、也是對手」

蔡英文曬館長「月餅禮盒」與手寫賀卡　親筆信內容曝光

民眾黨4女力首戰縣市長！高虹安最有機會　黃珊珊主攻陳時中才能贏

台北桃園2市成民進黨勝選指標　綠估「這局面」蔡英文恐辭黨主席

北、桃、竹牽動藍營2024佈局　朱立倫最擔心的是蔣萬安

22縣市長登記名單一次看！北市12人混戰　「總統」要選嘉市

地方選舉登記截止！縣市長、議員、18歲公民權　1126一決雌雄

仁新眼藥研發成果獲國際肯定！一舉拿下澳洲「昆士蘭商業卓越獎」

本土劇59歲反派專業戶「消失6年暴瘦10kg」近況曝！　轉戰月入百萬CEO

軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

9月購車優惠開跑衝刺下半年　現22年式車款祭出限時價、送配備

起床先別滑手機！早晨5個好習慣讓你充滿正能量、大腦有活力

紅包2.3萬快下手！光電廠碩禾火熱申購中　承銷價115元、報酬率20%

捷克學者：打破台灣孤立　才能確保台海現狀

不斷更新／軒嵐諾陸警！新北4區今停班課　今晚暴風圈掠東北部

「地鐵衝浪」玩命挑戰成流量密碼　紐約今年死傷數爆增7倍

列出全台24種特殊食物！電商平台發起吃貨挑戰　網：吃過5樣不難

徐若瑄健忘！搶答輸柯震東　走心「注意這個表示他戲很爛」

政治熱門新聞

無人機闖金門投「榨蛋」　操作者找到了！

蔡英文曬館長「月餅禮盒」　親筆信內容曝光

22縣市長登記名單一次看！北市12人混戰　「總統」要選嘉市

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

狂！地方媽媽捧150萬元現金參選台中市長

快訊／美對台軍售11億美元！　買AIM-9X、魚叉飛彈、偵蒐雷達維持

共機頻飛越台海中線　專家：為攻台預演

首都之爭好激烈！12人登記參選台北市長史上最多

民眾黨4女力首戰縣市長　她最有機會

何淦銘宣布退選　新竹縣長寶座藍綠對決

即／羅智強：考慮參選2024總統大選

阮昭雄議員生涯最後質詢細數成績　「柯文哲曾是戰友、也是對手」

台北桃園2市成民進黨勝選指標　綠估「這局面」蔡英文恐辭黨主席

北桃竹牽動藍2024佈局　朱立倫最擔心蔣萬安

更多熱門

相關新聞

美國宣布對台軍售魚叉、響尾蛇飛彈　3批共33.6億台幣

美國宣布對台軍售魚叉、響尾蛇飛彈　3批共33.6億台幣

美國國防安全合作署今天一口氣宣布3批總價值約11億美元（折合台幣約33億6893萬元）的對台軍售案，包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉飛彈、監視雷達合約等。

傳擬售337億元軍備　美：持續依法支持台灣防衛

傳擬售337億元軍備　美：持續依法支持台灣防衛

要求美方立即停止對台軍售　陸駐美使館：將採取強而有力的措施

要求美方立即停止對台軍售　陸駐美使館：將採取強而有力的措施

陸委會批夏立言掉中共陷阱　國民黨：政府無能只會酸葡萄

陸委會批夏立言掉中共陷阱　國民黨：政府無能只會酸葡萄

基進黨緊咬夏立言　國民黨酸不敢監督綠營：看看張博洋下場

基進黨緊咬夏立言　國民黨酸不敢監督綠營：看看張博洋下場

關鍵字：

軍售兩岸

讀者迴響

熱門新聞

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

軒嵐諾暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台

各縣市「停班停課」懶人包一次看

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

「反骨男孩」語謙被求婚了！

他生不出二寶！醫一驗「精蟲被火烤5年」驚呆　問職業懂了

軒嵐諾加速恐長胖　氣象局發陸警

賈永婕控舅媽「侵占失智母2800萬」！開庭後才知是詐欺慣犯

女歌手衝觀眾席被扒到全裸！群狼掐乳襲臀

紅綠燈倒下砸機車婦！　她倒地骨折畫面曝

啦啦隊女神遭開除！球團長文譙她配合度差

金門發現無人機空投包裹藏茶葉蛋、榨菜　密碼曝光

頂風雨回家…騎士撞小黃頭破慘死

颱風剋星衰弱　軒嵐諾強對流重組

軒嵐諾龜速移動！最快凌晨2：30發陸警

更多

最夯影音

更多
貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉
通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面