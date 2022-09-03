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「軒嵐諾」今晚掠過東北部　恐再增強！高壓深入南側加速北上

記者葉國吏／綜合報導　

中颱軒嵐諾陸警發布，暴風圈預計會接觸新北、基隆、宜蘭陸地，天氣風險公司今早發文指出，軒嵐諾暴風圈今晚到明天上午將會掠過東北部一帶「仍有再度增強的空間」，不過未來軒嵐諾會加速往北移動，最快在明天下半天降雨就逐步趨緩。

「天氣風險」在臉書發文指出，過去軒嵐諾颱風由於欠缺環境導引的關係，一度於東南部外海面滯留打轉，昨天開始各地多少都可以感受到颱風外圍環流帶來的影響，除了最直接的受影響的北臺灣、宜蘭地區有大雨至豪雨發生以外，其外圍的北風更是配合著海峽地形南下，西半部的沿海平地空曠區也普遍有7級以上強陣風出現。

▲▼0715軒嵐諾警報單。（圖／中央氣象局）

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▲0715軒嵐諾警報單。（圖／中央氣象局）

目前颱風中心大概是來到花東外海面約三百多公里，暴風圈已經踏進東部海域了，今(03)日晚間到明(04)日上半天暴風圈也將會掠過台灣東北部一帶並期間仍有再度增強的空間，因此氣象局也已經發布海上陸上颱風警報。

不過慢慢可以看到已有部分高壓勢力更伸入颱風南側，未來將會逐漸推動颱風加速往北的力量，因此今天開始颱風將會緩慢加速往北移動，大致會朝日本石垣島及宮古島間的海域前進，明後(04-05)日進入東海後接續北方系統影響，將會更顯著的往北加速駛離臺灣，因此最快週日下半天起各地的降雨影響就可望逐步趨緩。

今天到明天上半天將是颱風距離北台灣最近的時段，外圍環流所帶來的陣雨影響也逐漸變得比較頻繁，各地都有間歇性雨勢，預估本次降雨熱區將會是落在北部及東北部地區，局部山區更是要留豪雨或大豪雨的可能，台中、南投山區亦有大雨機會，其他中南部地區及花東一帶降雨影響相對就小了，不過分別要注意的是中南部沿海強陣風外，花東地區轉為背風面，受到沉降氣流增溫影響，有機會出現36度高溫，與其他地區的天氣有顯著的不同。

 
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