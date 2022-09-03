「台中房思琪」驚悚犯案手法曝光　狼師永不錄用丟退休金：很難過

記者柯沛辰／綜合報導

黃姓校長被控25年前性侵多名女學生，台中市教育局2日召開性平會審議後，決議予以解聘、永不錄用，也無退休金。對此，黃姓校長表示難過、情緒複雜，不願多作回應。

今年4月19日，吹哨者A女出面指控，黃姓校長25年前是台中一間國中的資優班名師，卻利用職權性侵她，導致她身心受創，至今仍需赴身心科求診。如今法律追溯期已過，但她擔心還有其他受害者正飽受煎熬，所以決定挺身而出，向教育局申訴。

不料黃師得知後，竟來電騷擾、情勒A女，稱此事害他不能辦退休，若鬧大了，以後A女的丈夫、小孩也會搜到新聞，希望私下和解，撤除指控。不過，A女出面後，另一名小10歲的學妹C女也出面指證，而且兩起犯案手法幾近相同，卻更加縝密，讓A女不寒而慄。

人本基金會南部辦公室在臉書揭露犯案手法，曝光黃師曾在女同學聯絡簿脅迫「你真的要與老師『對立』、『鬥』嗎？我不斷容忍、退後，你們似要得寸進尺...真的要一步反擊？」、「我將考慮：畢業後，（將妳）列為『不受歡迎校友...並列為歷屆學弟妹之負面教材。」

▲黃師擅長製造恐懼，以高壓口吻威脅學生，並孤立受害者。（圖／翻攝自臉書／人本教育基金會）

根據其它受害者、同班同學出面指證，黃師還會分化男女、孤立A女，警告男同學不得接近A女，並約談、責罵、公開抨擊不聽話的男學生。曾經有男學生找女生說話，結果黃師直接將教室清場，舉行「決鬥」，逼學生跟他打架單挑。

駭人的是，黃師設定多首「班歌」，只要上課到一半，他開口起個頭，全班30個人就要團結地唱下去。此外，黃師還規定學生週記需含4個欄位：我的感謝、我的最愛、我的收穫及「我的最恨」，強迫學生寫下犯錯自白，以供自己謾罵、教訓。

A女苦不堪言，但黃師仍不停製造獨處機會，每天接送載A女回家、單獨買便當給A女，甚至長期進行「單獨課業輔導」，時間地點是假日無人的校園，從國二持續到高中。即使後來A女上了大學，黃師仍持續跟蹤騷擾，甚至揚言要讓A女考不上教甄。

案發當時，所有家長都很信任黃老師，學生回家後也傾向「報喜不報憂」，擔心若指責老師，可能反而被家長認為是「頑劣分子」。此外，黃老師管理方式高壓，善於製造恐懼，加上同學不敢接近A女，導致A女當時孤立無援、無法求救。​

▲國二女遭性侵隱忍25年，「台中房思琪」向教育局提出申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

教育局自4月19日接到A女檢舉後，經過4個月調查、5次約談當事人、關係人等，本月2日下午舉行性平會審議，也同意調查報告及懲處建議，將黃師予以解聘、永不錄用。

據悉，黃師考上校長後，曾獲頒資深優良教育行政人員，本來預計8月辦理退休，不料過往作為被攤在陽光下，退休金也化為烏有。

根據《自由時報》報導，黃師接到消息後，僅透露自己難過、心情複雜，不願對此事多作回應。

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