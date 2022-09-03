鄭明典曝「颱風剋星」衰弱！軒嵐諾強對流將重組　網：準備更搖滾

▲鄭明典曝「颱風剋星」力量減弱，軒嵐諾強對流將再次組織。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

記者趙蔡州／綜合報導

中颱軒嵐諾持續北上，暴風圈目前已涵蓋台灣東部海域及巴士海峽，並逐漸進入台灣北部海域，氣象局長鄭明典2日晚間表示，颱風最怕的「垂直風切」減弱了，明天早上應該會和今天的情況很不一樣，文章立刻引發網友熱烈討論，有人說「準備更搖滾了！」

鄭明典1日才表示，颱風最害怕垂直風切，1日下午因為垂直風切突然增強，稍微限制了軒嵐諾的強度。而他2日再度發文，表示「垂直風切減弱了」，預期伴隨颱風的強對流系統很快會再次組織起來，明天早上應該會和今天的情況很不一樣。

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垂直風切是垂直於地表方向上風速或風向隨高度的劇烈變化，強烈的垂直風切除了會讓熱帶氣旋（颱風）難以生成外，也可以破壞已成熟的熱帶氣旋，甚至令其消散，可謂是熱帶氣旋的大敵。

鄭明典貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「準備更搖滾了，北台灣山區要注意雨勢」、「明天有機會放颱風假嗎」、「這樣看來，明天會更有感」、「傍晚看衛星雲圖，確實已經比較結實了」。

垂直風切減弱了！ 11號颱風軒嵐諾環境場的垂直風切減弱，預期伴隨颱風的強對流系統很快會組織起來，明天早上應該會和今天的情況很不一樣！ 原始圖片來源：CIMSS 由鄭明典發佈於 2022年9月2日 星期五

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