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「自信」會影響命運和壽命！心理師10年研究：跟肌肉一樣可以練

▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲心理師研究，「信心」就像肌肉一樣可以訓練。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者林育綾／綜合報導

缺乏自信是許多人的課題，然而「自信心」不但會影響人的命運，甚至是壽命！權威心理師超過10年研究，發現「信心」就像肌肉一樣可以訓練，每一次的挑戰，都會使信心肌肉更強健。

享譽全球的權威臨床心理醫師、神經科學家伊安．羅伯森(Ian Robertson)提到，信心無時無刻都在影響我們的命運，可以深植於人的大腦和身體，甚至也許還能延長人的壽命。像是有研究顯示，樂觀主義者活到85歲的機率，比悲觀主義者要高得多。

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而信心的原理，影響著我們心理層面的每一種情緒和思維、大腦中的每一個神經元、任何一種動機以及日常生活中的每一個行動。他提到，之所以有如此深遠的影響，是因為信心可以驅使我們採取行動。即使行動未必會通往成功，只要堅持下去，單是嘗試行動就會有回報。而行動是信心的姊妹，當我們缺乏信心，隨之而來的毫無作為就可能讓我們陷入失敗。

那缺乏自信的人怎麼辦？羅伯森歷經10多年研究，用科學方法探究大腦的運作，發現「信心」就像肌肉一樣可以訓練，每一次的挑戰，都會使信心肌肉更強健。尤其當成功超出預期，大腦就會做出正向的反饋，這正是自信的來源，只要不斷挑戰自我，就能有效培養自信。

▲▼心理師撰寫自信聖經《自信練習：內向者的氣勢培育，成功者的後天素養》。（圖／平安文化）

▲心理師撰寫自信聖經《自信練習：內向者的氣勢培育，成功者的後天素養》。（圖／平安文化）

而挑戰看似困難，卻可以循序漸進。他將研究成果寫下《自信練習》一書，教讀者學會逐步擬定目標，專注執行每個計畫，在達成每個階段時都能從中獲得成就感，形成良性循環，系統化地累積信心；每一次的挑戰，都成為超越自我的期待。

《自信練習》堪稱全面深入的「自信聖經」，無論是猶豫不決、平凡低調、害羞怕生的人，都可以成為「自信的人」。新書繁體中文版將由平安文化在9/5發行。

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