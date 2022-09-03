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「Schweppes x ETtoday品味野餐日」9／10連假上場！現場免費小禮大方分享

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲迎接久違連假，除了開車出遊，在都市內輕鬆走逛也是好選擇。（圖／資料照，記者呂佳賢攝）

準備迎接久違的連續假期，有規劃行程了嗎？前兩年減少聚會、出遊，今年終於又可以慢慢恢復過節氣氛，很多人都已經準備好要過個精彩的假期，紛紛開始排行程、找景點，甚至翻遍訂房網站，就是想為全家人安排一個滿分連假，想要輕鬆地享受假期，搭乘公共運輸在城市裡悠閒走逛，不失為另一種能放鬆心情的好選擇。

▲▼舒味思氣泡水產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森新媒體ETtoday攜手氣泡水質感品牌「Schweppes 舒味思」，一起來場「Schweppes x ETtoday品味野餐日」。（圖／記者周宸亘攝）

為了能輕鬆把握難得的連假，有不少民眾選擇就近享受愜意時光，節省行車往返的路程，「Schweppes 舒味思」和「東森新媒體ETtoday」看準大家的連假需求，選在九月十日於台北市華山文創園區舉辦超Chill的野餐活動－「Schweppes x ETtoday品味野餐日」，炎炎夏日攜手氣泡水質感品牌Schweppes 舒味思®，召集餐飲市集，並舉辦音樂會、手作課程等豐富野餐活動，跟家人好友一起來到華山、坐在草地上享受陽光，還能暢飲舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味），搭配現場的超人氣美味小點，好好沉浸在沒有deadline壓力的假期，來場富儀式感的時尚野餐。

Schweppes 舒味思®氣泡水無糖無熱量，感受豐沛氣泡的沁涼暢快，萊姆口味擁有清新怡人的萊姆香氣，提供想來點變化的你不一樣的選擇，針對細節控而言，就算是瓶裝水也不能馬虎，舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味）擁有格調品味絕佳的鑽石菱格紋瓶身，為重質不重量的相聚時光大升級。

▲▼舒味思氣泡水產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲與家人好友一同野餐相聚更愜意。（圖／記者周宸亘攝）

活動當天除了共享Chill vibe，還有許多好禮可以拿！參加活動前1500名即可免費獲得舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味）搭配果乾的活動限定組合，歡迎大家踴躍嘗試氣泡飲品的口味變化，暢快口感不減，且搭配限量的天然果乾，還伴有自然酸甜果香，為野餐聚會增添趣味！舒味思®也推出即時抽活動，凡於全通路購買舒味思® 氣泡水全系列商品（500mL任兩瓶或1.25L任乙瓶），憑發票傳送簡訊即有機會獲得指定行程露營體驗，超人氣絕美露營地等你入住！
今年來點不一樣的！三天連假當然要悠閒度過，週六輕鬆出門來場今年最有儀式感的野餐日，把握機會到華山享受「Schweppes 舒味思」和「東森新媒體ETtoday」攜手舉辦的「Schweppes x ETtoday品味野餐日」，9/10週六等你一起來享受微風與草地的愜意假期。

活動詳情請參閱Coke官網►https://www.coke.com.tw/zh/home

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