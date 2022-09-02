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大陸 大陸焦點 特派現場

愛寫「屎尿體」入選作協！女詩人被狂罵靠爸族　結局網讚爆

▲▼陸女詩人賈淺淺愛寫「屎尿體」　入選作家協會「被質疑靠爸」。（圖／翻攝微博）

▲賈淺淺的作品。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

「我們一起去尿尿，你尿了一條線，我尿了一個坑。」大陸「屎尿體」女詩人賈淺淺日前因入選中國作家協會名單，在網路引發巨大爭議。今（2）日最新消息指出，中國作協書記處決定不將賈淺淺列入2022年新會員名單。

今年共有2211人符合中國作協入會申請條件，經過評議和投票，產生推薦入會名單944名，並於8月16日予以公示，徵詢社會意見。

▲▼陸女詩人賈淺淺愛寫「屎尿體」　入選作家協會「被質疑靠爸」。（圖／翻攝微博）

▲大陸女詩人賈淺淺。（圖／翻攝微博）

名單公示後，賈淺淺因被質疑「文化水平不高」引發爭議。由於她至少十幾首詩的內容都跟屎尿有關，她被網友稱為「屎尿體」詩人，知名度最高的《雪天》只有三句話，為「我們一起去尿尿，你尿了一條線，我尿了一個坑。」

另一首作品也具有爭議，題目為《黃瓜，不僅僅是吃的》，內容寫道，「寂寞的時候，黃瓜，無疑是，全天下最好的。」由於賈淺淺的父親是當代知名作家賈平凹，網友認為她是「靠爸」在被列入推薦名單。

中國現代文研究會會員榮光啟曾聲援賈淺淺，普通的讀者無法鑑賞她的詩，「大部分國人對詩歌的理解還停留在古代，對現代詩的瞭解不夠深刻。」

《詩刊》雜誌社編輯部副主任彭敏也曾公開表示，「長期創作的人，誰一輩子只出精品，不寫幾首庸詩、爛詩或者遊戲之作？」

在巨大爭議下，中國作家協會今日發佈關於2022年會員發展情況的說明，稱認真聽取各方意見後，研究決定不將賈淺淺列入2022年新會員名單。截至目前，賈平凹、賈淺淺父女並未就此事發聲。

對此，大陸網友紛紛表示，「曝光了就沒有，沒曝光就如願以償」、「全靠網友的力量」。有不少人用賈淺淺備受詬病的「回車體」評論，「她最終/還是沒有/如願的/加入作協」、「她/ 肯定/ 不服氣/ 憑什麼呀？！」。

▼ 中國作家協會聲明。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲▼ 中國作家協會聲明。（圖／翻攝自陸媒）

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中國作家協會近日公布一份名單，總共有994人，為今年擬發展會員人選的名單，其中也包含了「屎尿體」女詩人賈淺淺。賈淺淺有非常多首詩的內容都與屎尿有關，曾在網路上引起許多爭議，而她的父親又是當代知名作家賈平凹，因此許多網友都質疑，她是靠著父親的關係進入作家協會的會員人選名單。

關鍵字：

賈淺淺屎尿體中國作家協會

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