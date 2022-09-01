陸女詩人愛寫「屎尿體」　入圍作家協會被質疑「靠爸」

▲賈淺淺以「屎尿體」詩作聞名，常在網路上被嘲笑。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國作家協會近日公布一份名單，總共有994人，為今年擬發展會員人選的名單，其中也包含了「屎尿體」女詩人賈淺淺。賈淺淺有非常多首詩的內容都與屎尿有關，曾在網路上引起許多爭議，而她的父親又是當代知名作家賈平凹，因此許多網友都質疑，她是靠著父親的關係進入作家協會的會員人選名單。

賈淺淺最知名的「屎尿體」詩作共有兩首，一首是《雪天》，內容只有三句，為「我們一起去尿尿，你尿了一條線，我尿了一個坑。」另一首為《黃瓜，不僅僅是吃的》，內容為「寂寞的時候，黃瓜，無疑是，全天下最好的。」另外還有至少十幾首詩的內容，也都跟屎尿有關，也因此，她在網路上被稱為「屎尿體」詩人。

賈淺淺近日被列入中國作家協會的擬發展會員人選名單後，在網路上引起許多質疑，網友們認為，賈淺淺的作品大多與屎尿有關，內容粗俗不堪，根本沒有資格成為作家協會的成員，很有可能是因為她的父親是當代知名作家賈平凹，才能獲得這個機會，簡單來說，就是個「靠爸族」。

對於網路上的質疑，中國作家協會回應，「包括賈淺淺在內的944名擬發展會員，都是按照程序進行評審上報，和她父親沒有關係。」

中國現代文研究會會員榮光啟也聲援賈淺淺，他說，賈淺淺在詩歌方面的造詣是夠資格進入作家協會的，普通的讀者無法鑑賞她的詩，「大部分國人對詩歌的理解還停留在古代，對現代詩的了解不夠深刻。」

事實上，中國作家協會入選門檻非常高，連申請入會都非常困難，因此只有頂尖的作家才能成為會員，諾貝爾文學獎的得獎者莫言就是該協會的成員。