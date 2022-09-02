彰化情侶車道上「緊貼調情」！　網見畫面傻眼：沒錢開房間？

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間難免想要有肌膚之親，但還是應該要看看地點，別不顧自身及他人的安危！一名網友近來發現，彰化有一對情侶坐在大馬路上親密互動，完全不顧他人眼光，也不管身邊不停有車輛經過，讓他當場看傻眼。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，在路上看到有一對情侶不顧他人目光，就直接坐在大馬路上的慢車道你儂我儂、卿卿我我，互動相當親密。即使大貨車、轎車及機車從他們前後經過，他們也絲毫不在乎，仍沉浸在2人世界中，讓人看了不禁為他們捏一把冷汗，也難怪原PO看了會如此納悶，表示「為什麼要坐在那聊天呢？」

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▲情侶不管車潮，就在路上卿卿我我。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不少人看到後紛紛表示，「這對年輕人真省錢，旅館費都省起來！前途無量」、「想要警察幫他們搭帳篷」、「藥還沒退或酒還沒醒？」「想賺年終也不是這樣吧，會被看破手腳的啦」、「這樣比較接地氣啊，可以吸收日月精華」、「三寶日常無所不在」、「地板不會燙嗎？只能佩服」、「那叫『曬』恩愛，別打擾」、「沒錢開房間嗎」。

還有人認出該地點就在彰化，「彰化滿庭芳前面」、「在彰化金馬路，滿庭芳KTV門口，喝多了，直接坐在馬路上調情」、「這是不是金馬路上啊？隔壁滿庭芳」、「滿庭芳，看來又是一個喝到天亮的節奏」、「可能旁邊滿庭芳剛唱完歌出來？喝茫了」。