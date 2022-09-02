軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風轉弱仍接近強颱，氣象達人彭啟明在臉書粉專直播時表示，雖軒嵐諾轉弱，但強度不是往下掉，明天可能會變強烈颱風，預計今晚11時半過後有機會發布陸上颱風警報，暴風圈明天晚上6時觸地，週日中午脫離。至於是否有機會放颱風假，彭啟明指，若有機會，就宜蘭、新北、北市和基隆這幾區而已。

▲軒嵐諾海上颱風警報。（圖／氣象局）

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氣象局預報中心課長林秉煜表示，今晚間11時到明天凌晨2時有機會發布陸警，觸陸範圍可能在東北角或宜蘭，需留意這些地方，軒嵐諾預計36小時內有機會變回強颱，明(9/3)晚間8時七級風暴風半徑將變大達300公里。

氣象達人彭啟明在臉書粉專直播時表示，軒嵐諾變中度颱風，雖然減弱，每秒中心風速45公尺，但接近強颱，減弱但不是往下掉，有機會增強，目前出現「扭捏搖擺」行為，路線仍要看實際行為，明天有可能增強再變回強颱，暴風圈有可能再擴大。

彭啟明指出，這樣變數讓今天深夜或明天有機會發布陸上警報，這是關鍵，今深夜可能發布陸警，主要以北東、東北角為主，會不會西偏會不會「劃到」台北都會區，是關注焦點，東海岸和北部海岸要注意強風，沿海風很強，北部要留意降雨，週日下半天過後雨勢趨緩。

彭啟明說，這場雨希望把水庫灌滿，如果軒嵐諾是今年最後一個颱風，至少水庫能撐下去。

▲9/2上午8時軒嵐諾暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



針對颱風最新路徑，彭啟明指出，軒嵐諾路徑已下墜轉彎上來，扭扭捏捏在宮古島、石垣島中間通過，若路徑接近宮古島這邊走，不容易發布陸上警報，如果偏石垣島，往宜蘭東邊，很容易發布陸上颱風警報，區域可能擴大。

彭啟明分析，現在開始到明天上午11點，軒嵐諾轉彎幅度多大將成關鍵，從最新路徑來看，明天可能會變強烈颱風，暴風圈劃到陸上警戒區範圍變大，宜蘭、新北會被「劃到」，北市會不會「劃到」到時候再說，颱風不是剛剛好那麼圓，仍要注意。

彭啟明表示，軒嵐諾今上午8時半已經發布海警，預期今天周五深夜晚間11點半過後，有可能發布陸上颱風警報，暴風圈預計明天晚上6點觸地，明天到後天凌晨影響最大，週日中午12點將脫陸，晚間9點脫離海上警報，晚上九點，週六日盡量不要有戶外活動。

至於今天下午會不會停班，彭啟明說，「不會，想太多」。彭啟明說，最可能是新北、東北角沿海，颱風接近一點看看能不能劃到台北市，但也是明天的事，今晚會決定。

針對可能放颱風假機率，網友詢問台中有沒有可能？彭啟明說，可能只有宜蘭、新北市、台北市、基隆這幾個區域而已，軒嵐諾螺旋進來跟飄到哪裡，短時間風雨不會輸給一個颱風，需研判「圈圈」態勢，其他地方都不太可能放颱風假，只有北部比較有可能。

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