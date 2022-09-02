午夜發陸警！暴風圈可能「勾到」北北基等4縣市　明天傍晚觸地

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風進逼，根據氣象局最新一報顯示，颱風正在加速中，氣象局預估今午夜前發布陸警，暴風圈可能「勾到」新北、宜蘭、基隆跟台北，暴風圈半徑預計明天上午8點「長胖」增強，明傍晚暴風圈可能觸陸。

▲氣象局預報中心課長林秉煜說明。（圖／記者呂佳賢攝）

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依據氣象局最新一報顯示，今(9/2)下午14時的軒嵐諾中心位置在北緯21.9度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東方約420公里之海面上，以每小時8轉15公里速度，向北北西進行，氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風。

目前軒嵐諾颱風七級風暴風半徑為250公里，十級風暴風半徑100公里；預測明天9/3下午14時中心位置在北緯23.9度，東經124.6度，即在台北東南東方約340公里之海面上。

▲軒嵐諾颱風最新位置。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

氣象局預報中心課長林秉煜坦言，依照目前颱風最新路徑，「發布陸上警報應該跑不掉了」，預計最快今天午夜前後發佈陸警。

林秉煜指出，軒嵐諾預計明天明天上午8暴風半徑變大，預測280公里，週四(9/4)下午2點有機會轉強颱，暴風半徑將變大為300公里，明天傍晚6點到7點可能暴風圈觸地。

至於颱風挾帶豪大雨勢，林秉煜分析，颱風變快起來要等明天下半天，風速明顯加速，颱風中心北邊雲系沒有南邊厚實，北邊降雨屬於外圍環流影響，造成北台灣降雨明顯；明天下半天降雨會有更明顯影響，雨量集中北台灣，今晚中部、南部山區將有降雨，明天開始一整天北部、東部山區都要注意，預估明天北部山區有大豪雨，沿海風浪明顯偏大、西部有強風。

▲▼軒嵐諾最新位置及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

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