全力防範軒嵐諾颱風　六河局調度支援抽水機因應

▲因應軒嵐諾颱風來襲，六河局全局動員，確保轄區防洪安全無虞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應軒嵐諾颱風來襲，六河局全局動員，確保轄區防洪安全無虞，謝明昌局長親自率隊督導本局破堤施工及防汛重點工程案件。

視察包括三爺溪中文賢排水至匯流口治理工程、永寧橋改建工程及曾文溪排水十二佃疏洪工程等工區，再次確認現場防汛缺口圍堵、抽水設備試運轉情況，確保工區安全無虞。副局長等一級主管則率隊督導水門、抽水機運轉操作情況，並特別針對A級及重點水門(共65座)完成抽查督導作業。目前轄管水門妥善率100％，備用電力及發電機油料均充足，其出口水道及箱涵均通暢，流路正常。

另為利河道通水順暢，六河局超前部屬，針對中央管河川已完成河道疏浚約100萬立方，清除河道中阻礙通洪之淤土，打開通洪斷面，確保河防安全。並於昨日聯繫台南市政府及高雄市政府，完成轄區淹水熱點抽水機預布及抽水站功能檢查，目前台南市大型移動式抽水機468台，已預布418台，抽水站59座，均可正常運轉抽水。高雄市大型移動式抽水機162台，已預佈124台，抽水站87座，均可正常運轉抽水。並已備妥15台移動式抽水機，隨時可出勤全台支援，目前已有兩台抽水機支援第十河川局待命。

軒嵐諾颱風防汛應變期間，六河局持續利用自動化監控及預報系統警戒，並應用轄區廣布之352處淹水感知器，確實掌握轄區積淹水情況，隨時與地方政府保持密切連繫，分享水情資訊及即時橫向聯繫應變等工作，全力防颱嚴陣以待，以維河防及民眾安全。