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360萬畫作被丟垃圾車！理事辯「太大難保存」　畫家崩潰提告

▲▼畫畫,繪畫,顏料,上色,水彩,才藝,調色盤,畫作。（圖／pixabay）

▲江姓藝術家創作巨幅畫作「黃昏的漁港」，標價360萬，參展後竟因體積過大不易保存，被主辦展覽的協會丟垃圾車。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名江姓藝術家受邀參加台灣藝術博覽會，創作一巨幅畫作「黃昏的漁港」參展，標示售價360萬元，展覽結束後，畫作一直由主辦展覽的貓頭鷹藝術協會保管，5年後江男想拿回來做個人展覽，卻發現畫作已被協會丟上垃圾車，憤而對協會姚姓理事提告求償。台北地院審理，估算該畫作市場價值約50萬元，江男和協會各有1/2所有權，判姚男應賠25萬元。

判決書指出，2016年貓頭鷹藝術協會在台北世貿舉辦第一屆台灣藝術博覽會，協會提供畫布、顏料、運費、展出場地等費用，邀請江姓畫家等人各自創作巨幅畫作，並協議作品在展覽賣出後，價金由創作者和協會各分1/2。

江男於是創作一幅長400公分、寬200公分，名為「黃昏的漁港」畫作參展，並標示售價360萬。展覽結束後畫作一直由協會保管，等江男於去年1月因為個人辦展需要，想拿回畫作，竟發現自己嘔心瀝血的作品已被丟棄。

江男提告指控，展覽結束後，因協會姚姓理事長表示，接下來協會規劃在全台各地辦展，所以他才未拿回畫作。後來想索回畫作時，姚男竟稱已將畫作送給蔡姓畫家，後來又改口稱畫作已遭他剪毀。另依他在2003年間藝術市場行情表，他的油畫單位價格為每號3500元，他這幅畫的尺寸號數為500，他要向姚男求償畫作價值175萬元。

姚男表示，當初曾和參展藝術家口頭表示，如畫作售出，協會與創作者均分售價，若未售出，展覽結束後畫作所有權歸協會所有。展覽後江男既從未向協會要求拿回畫作，也未支付寄放畫作的租金或保管費用。這幅畫作因為太大沒辦法放在一般室內，所以放在協會所在大樓的1樓公共空間，後來遭到管委會抗議，又發現畫作因長時間放在地上，已有毀損和蟲蛀，所以交由大樓大型廢棄物處理車載走。

姚男主張，畫作所有權應屬於協會，且依江男的畫作目前在拍賣市場的訂價，每號僅1000元，依經驗而言，實際成交價格會更低，江男主張這張畫可以賣175萬元並不足採信。

法官審理認為，姚男未能舉證畫作沒在展覽賣出，就歸協會所有，且姚男曾在去年1月傳LINE給江男，對於把他畫作「緊急處理」一事道歉，其他同樣參展的畫家，也表示並無畫作未售出即歸協會所有的約定。不過，因江男與協會約定畫作出售各得1/2價金，且協會於展覽後，未收保管費仍繼續保管，法官認為雙方對畫作各有1/2所有權，審酌江男在藝術市場的畫作行情，判斷該幅畫應為50萬元，判協會應賠償25萬元，全案還可上訴。

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