記者張乃文／綜合報導

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（2）早預估，目前軒嵐諾強度雖減弱為中颱，但明天仍有機會3度增強，重返強颱。隨後又再度發文提到，目前軒嵐諾的西側及北側「整個空一塊」，明天環境改善，就有機會重返次顛峰，「現在先別笑他。」

▲軒嵐諾最新動態。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

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受到中度颱風「軒嵐諾」外圍環流影響，今台北市、新北市、桃園等5地區有發生局部大雨的機率。中央氣象局也在上午8點30分發布海上警報。氣象局新一報顯示，軒嵐諾強度減弱，不過移動將加速，路徑向北北西轉北移動，暴風圈未來有擴大趨勢。氣象局表示，颱風路徑不變，最快今天午夜不排除發布陸上颱風警報，將成史上最晚發布的陸警，暴風圈可能觸陸範圍包括東北角跟宜蘭，軒嵐諾暴風半徑將長胖。

對於軒嵐諾「暫時」減為中颱，「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說，颱風殺手就是「風切及乾空氣」，圖上也可看出，軒嵐諾的「西側、北側整個空一塊」，但明天環境會改善，深層對流會再度發展、鞏固起來，有機會重返次巔峰，「現在先別笑他。」

氣象局表示，軒嵐諾強度比上午8點略為減弱，最大風速每秒45公尺，速度偏慢後，海溫相對沒那麼高，預估北上過程處於有利環境，有增加趨勢，暴風圈將擴大。

氣象局指出，風力整體趨勢西半部地區、宜蘭、花蓮、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖，未來可能有到10級強陣風，今晚颱風變化不明顯，路徑幾乎自原地打轉，南台灣屏東恆春風力會再增強，颱風北上帶來西北風，台南、高雄、屏東要注意強風。

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