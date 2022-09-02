LIVE／暴風圈恐觸陸「颱風假4縣市有望」　氣象局最新說明

生活中心／台北報導

中央氣象局今(9/2)上午已針對軒嵐諾颱風發布海上警報，暴風圈未來有擴大趨勢，氣象局最快午夜發布陸上颱風警報，暴風圈可能觸陸範圍包括東北角跟宜蘭。關於明天是否颱風假，氣象專家彭啟明稍早指出，現在預測頂多就是宜蘭、新北市、台北市以及基隆這幾個區域。氣象局預計14:40說明颱風最新動態。

根據氣象局資料，軒嵐諾11時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約 430 公里之處，以每小時6轉13公里速度向北北西轉北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風，七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

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▲▼軒嵐諾颱風來襲，最快深夜發布陸上警報。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

氣象局預報中心課長林秉煜表示，今晚間11時到明天凌晨2時有機會發布陸警，觸陸範圍可能在東北角或宜蘭，需留意這些地方，軒嵐諾預計36小時內有機會變回強颱，明(9/3)晚間8時前七級風暴風半徑可達300公里。



至於颱風帶來雨量，林秉煜指出，整體雨量最大分布北台灣和宜蘭，宜蘭有140毫米，台北137毫米，會持續到明天，降雨幾乎在北台灣；二十四小時雨量，苗栗以北山區有明顯降雨，推估200到340毫米，宜蘭山區有150到250毫米，台中、雲林和南投降雨明顯，總雨量台中、雲林都有200到400或200到350毫米，苗栗以北總雨量可到400到700。

林秉煜進一步說明，今天而言，颱風現在還在台灣東方，降雨可看到集中偏北台灣，明天之後，中部山區和南部山區要注意強降雨，北部降雨累積更快。

另外，風力整體趨勢西半部地區、宜蘭、花蓮、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖，未來可能有到10級強陣風，今晚颱風變化不明顯，路徑幾乎自原地打轉，南台灣屏東恆春風力會再增強，颱風北上帶來西北風，台南、高雄、屏東要注意強風。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，隨著颱風暴風圈擴大、路徑稍偏西，「最快在今天深夜至明天清晨，宜蘭、北北基就有機會列入陸上警戒。」不過也因颱風速度放慢，影響時程稍有延後，目前以「週六至週日上午風雨最劇」。而氣象專家彭啟明稍早在直播說明颱風預測，有網友問及明天是否有颱風假？他回應，這次來說最有可能的是新北、東北角沿海，現在預測頂多就是宜蘭、新北市、台北市以及基隆這幾個區域。

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