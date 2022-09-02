　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中秋烤肉必備海尼根囤好囤滿！超時髦星潮小物實在欠收

▲把握海尼根中秋節優惠檔期至超商及大賣場囤好囤滿，還能入手最星潮金屬啤酒杯。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

中秋烤肉當然要配海尼根，把握海尼根中秋節優惠檔期至超商及大賣場囤好囤滿，還能入手最星潮金屬啤酒杯、海尼根永續星釀里程杯、海尼根摺疊箱、露營椅等多種期間限定好禮！至於要怎麼喝最嗨、最對味？星光雲！RUN新聞即將於9/4傍晚與海尼根一起在線上「海尼根中秋星潮烤肉Party」與大家一起歡度中秋！

▲▼RUN新聞。（圖／資料畫面）

▲RUN新聞即將於9/4傍晚與海尼根一起在「海尼根中秋星潮烤肉Party」與你線上相見。（圖／資料畫面）

海尼根中秋限定優惠　超實用星潮好禮值得手刀收！

每年中秋節是家人團圓、好友歡聚的好時機，賞月趴除了必備月餅、柚子解嘴饞，中秋烤肉配上海尼根更有滿滿的儀式感！近期海尼根推出滿足戶外派對控、露營咖的期間限定品牌禮，凡購買海尼根星銀啤酒330mL罐裝6入或500mL罐裝4入組合，即贈送「海尼根星銀質感金屬杯」綠、銀、金、黑（7-11限定色），中秋節用時髦的金屬色啤酒杯暢飲海尼根瞬間沁涼解膩，絕對是今年中秋節潮吸睛的IG打卡神物！

海尼根星銀質感金屬杯購買資訊：

7-11  9/07-10/04
全家 8/24-10/04
萊爾富 8/24-9/20
OK便利商店 8/25-9/21
全聯 9/30-10/14
家樂福 9/28-10/11
大潤發 9/29-10/12

－綠/銀/黑隨機出貨(7-11)
－綠/銀/金隨機出貨(其他)

愛地球也能很星潮

烤肉還在紙杯／塑膠杯寫名字？風格態度在哪裡？海尼根今年首度嘗試利用回收玻璃打造的「海尼根永續星釀里程杯」，讓消費者一邊享受啤酒，也能顧及環保的善念，共同實踐循環經濟。每一個杯杯都是文青最愛的春池老師傅手工打造而成，即日起至9/13於家樂福只要購買海尼根品牌全系列產品（經典海尼根、海尼根0.0零酒精、海尼根Silver星銀）滿499元即可獲得。

想就近準備烤肉飲品，巷口便利商店也有海尼根好禮！ 7-11於9/7~10/4期間推出，購買海尼根指定包裝88折+199元即可獲得海尼根星潮露營椅或海尼根百變桌板折疊箱乙個，戶外活動最潮裝備秒入手！

▲▼ 中秋烤肉必備海尼根囤好囤滿　這一波星潮小物實在欠收！ 。（圖／品牌）

▲7-11加碼推出星潮帥氣的海尼根加價限定禮。

同場加映星潮小物，優惠滿滿、誠意滿滿

近期海尼根真的太多「欠收」小物，「海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡」造型輕巧可愛，現在PChome獨家限量開放預購。100%還原海尼根0.0零酒精玻璃瓶，今年特別升級發光瓶身對於收藏造型悠遊卡的玩家是不能錯過的限量逸品。
非贈品掛的你，就算走一趟全聯，也能挑選拜訪親友最佳的330mL罐裝*12入Suitcase輕巧質感包裝，秀出星潮態度。中秋就是要海尼根！

▲▼ 中秋烤肉必備海尼根囤好囤滿　這一波星潮小物實在欠收！ 。（圖／品牌）

▲▼ 中秋烤肉必備海尼根囤好囤滿　這一波星潮小物實在欠收！ 。（圖／品牌）

人氣網紅齊聚9/4海尼根中秋星潮烤肉Party

想提前感受中秋節的歡樂氣氛？別錯過9/4晚間18:30~19:30由KID、峮峮主持的ETtoday Run新聞直播，觀賞KOL嗨玩挑戰賽，展現最潮態度一起熱鬧歡度中秋。

更多活動資訊：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan

酒後不開車，安全有保障。未滿18歲請勿飲酒。

ET快訊
強風狂襲！麗寶摩天輪暫停運作　斷軌雲霄飛車不開放
快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞
強風吹落台中中友百貨廣告看板　他開車經過被砸碎擋風玻璃
颱風軒嵐諾逼近！　各縣市活動取消延期一次看
竹北市長為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決
快訊／「台中房思琪」狼師下場慘！涉性侵校長解聘　千萬退休金沒

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

分齡精華水扭轉逆局　破解適齡保養關鍵字「煥膚、緊緻、撫紋」

中秋烤肉必備海尼根囤好囤滿！超時髦星潮小物實在欠收

肯德基推超台「中秋炸雞禮盒」！新品柚香卡啦脆雞限定開賣

最新「巧克力天堂」在高雄！超過600款巧克力吃到爽　還能喝咖啡

中秋烤肉食材懶人包！網購TOP3大公開　高CP值海陸澎湃組賣最好

1個月賣破86萬支！超商限定「東方美人霜淇淋」回歸　還尬脆皮甜筒

「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

龜記、鶴茶樓買1送1！Uber Eats「9月優惠碼」懶人包

限時3天！　超商「特大杯美式買1送1」今天衝喝

美式買1送1！超商通路「軍人節優惠」一次看　消費不限金額打85折

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

分齡精華水扭轉逆局　破解適齡保養關鍵字「煥膚、緊緻、撫紋」

中秋烤肉必備海尼根囤好囤滿！超時髦星潮小物實在欠收

肯德基推超台「中秋炸雞禮盒」！新品柚香卡啦脆雞限定開賣

最新「巧克力天堂」在高雄！超過600款巧克力吃到爽　還能喝咖啡

中秋烤肉食材懶人包！網購TOP3大公開　高CP值海陸澎湃組賣最好

1個月賣破86萬支！超商限定「東方美人霜淇淋」回歸　還尬脆皮甜筒

「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

龜記、鶴茶樓買1送1！Uber Eats「9月優惠碼」懶人包

限時3天！　超商「特大杯美式買1送1」今天衝喝

美式買1送1！超商通路「軍人節優惠」一次看　消費不限金額打85折

快訊／金石堂台南一店10／30熄燈　30年的書香青春成回憶

強風狂襲！全台最大麗寶摩天輪啟動安全防護　今暫停運轉

快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

楊昇達若綺婚禮閃爆「除了疫情還有愛情」

天花板破洞掉出1隻手！正妹直擊抽動瞬間嚇壞　竟是「哥吉拉來了」

摔車遭大客車追撞！他因「安全帽」死裡逃生2次　驚險畫面曝

殺傷力太強！奴才曬貓大18變　3年對比照「呆萌少女→邪惡巫婆」

改披富邦悍將23號球衣　王躍霖談前隊友：林立太會打

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

保險套從天而降「人妻1原因被逼離婚」　結局神展開！婆婆認輸了

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

消費熱門新聞

「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮

日本熱銷神器中秋放肆烤肉不怕臭

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

超商「特大杯美式買1送1」連喝3天

肯德基推新品柚香卡啦脆雞！還有超台中秋禮盒

不到六萬入手Gogoro新款電動機車

美式買1送1！超商通路軍人節優惠快看

買1送1！速食店激省優惠券開吃了

Fred傳授不藏私烤肉3撇步

麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡

foodpanda「9月超殺優惠碼」來了

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

更多熱門

相關新聞

3.5折住台中李方艾美酒店免費吃2餐

3.5折住台中李方艾美酒店免費吃2餐

中秋連假即將到來，你有計畫要去哪玩嗎？近日試營運的「台中李方艾美酒店」就推出最新中秋賞月專案，最低下殺3.5折就能住進擁有13坪大空間及整片落地窗景的經典雙人房，還能免費享用2餐，中秋不一定要烤肉，待在飯店裡躺床賞月一樣很美好。

「新北河濱不開放烤肉」北市跟進！

「新北河濱不開放烤肉」北市跟進！

不滿僅加薪2千！台鐵員工連署翻案　交長提2條件「第二階段加薪」

不滿僅加薪2千！台鐵員工連署翻案　交長提2條件「第二階段加薪」

中秋節LINE貼圖來了！「隱藏超萌7款」有馬來貘

中秋節LINE貼圖來了！「隱藏超萌7款」有馬來貘

中秋連假出勤薪資應加倍！　勞動部：違反規定最高罰百萬

中秋連假出勤薪資應加倍！　勞動部：違反規定最高罰百萬

關鍵字：

海尼根中秋節啤酒

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面