中秋烤肉必備海尼根囤好囤滿！超時髦星潮小物實在欠收

▲把握海尼根中秋節優惠檔期至超商及大賣場囤好囤滿，還能入手最星潮金屬啤酒杯。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

中秋烤肉當然要配海尼根，把握海尼根中秋節優惠檔期至超商及大賣場囤好囤滿，還能入手最星潮金屬啤酒杯、海尼根永續星釀里程杯、海尼根摺疊箱、露營椅等多種期間限定好禮！至於要怎麼喝最嗨、最對味？星光雲！RUN新聞即將於9/4傍晚與海尼根一起在線上「海尼根中秋星潮烤肉Party」與大家一起歡度中秋！

▲RUN新聞即將於9/4傍晚與海尼根一起在「海尼根中秋星潮烤肉Party」與你線上相見。（圖／資料畫面）

海尼根中秋限定優惠 超實用星潮好禮值得手刀收！

每年中秋節是家人團圓、好友歡聚的好時機，賞月趴除了必備月餅、柚子解嘴饞，中秋烤肉配上海尼根更有滿滿的儀式感！近期海尼根推出滿足戶外派對控、露營咖的期間限定品牌禮，凡購買海尼根星銀啤酒330mL罐裝6入或500mL罐裝4入組合，即贈送「海尼根星銀質感金屬杯」綠、銀、金、黑（7-11限定色），中秋節用時髦的金屬色啤酒杯暢飲海尼根瞬間沁涼解膩，絕對是今年中秋節潮吸睛的IG打卡神物！



海尼根星銀質感金屬杯購買資訊：

7-11 9/07-10/04

全家 8/24-10/04

萊爾富 8/24-9/20

OK便利商店 8/25-9/21

全聯 9/30-10/14

家樂福 9/28-10/11

大潤發 9/29-10/12



－綠/銀/黑隨機出貨(7-11)

－綠/銀/金隨機出貨(其他)

愛地球也能很星潮

烤肉還在紙杯／塑膠杯寫名字？風格態度在哪裡？海尼根今年首度嘗試利用回收玻璃打造的「海尼根永續星釀里程杯」，讓消費者一邊享受啤酒，也能顧及環保的善念，共同實踐循環經濟。每一個杯杯都是文青最愛的春池老師傅手工打造而成，即日起至9/13於家樂福只要購買海尼根品牌全系列產品（經典海尼根、海尼根0.0零酒精、海尼根Silver星銀）滿499元即可獲得。

想就近準備烤肉飲品，巷口便利商店也有海尼根好禮！ 7-11於9/7~10/4期間推出，購買海尼根指定包裝88折+199元即可獲得海尼根星潮露營椅或海尼根百變桌板折疊箱乙個，戶外活動最潮裝備秒入手！

▲7-11加碼推出星潮帥氣的海尼根加價限定禮。

同場加映星潮小物，優惠滿滿、誠意滿滿

近期海尼根真的太多「欠收」小物，「海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡」造型輕巧可愛，現在PChome獨家限量開放預購。100%還原海尼根0.0零酒精玻璃瓶，今年特別升級發光瓶身對於收藏造型悠遊卡的玩家是不能錯過的限量逸品。

非贈品掛的你，就算走一趟全聯，也能挑選拜訪親友最佳的330mL罐裝*12入Suitcase輕巧質感包裝，秀出星潮態度。中秋就是要海尼根！

人氣網紅齊聚9/4海尼根中秋星潮烤肉Party

想提前感受中秋節的歡樂氣氛？別錯過9/4晚間18:30~19:30由KID、峮峮主持的ETtoday Run新聞直播，觀賞KOL嗨玩挑戰賽，展現最潮態度一起熱鬧歡度中秋。

更多活動資訊：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan

酒後不開車，安全有保障。未滿18歲請勿飲酒。