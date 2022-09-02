賣88豬仔海削4700萬！《角頭》臨演9人起訴　還有66人生死不明

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌販運台灣人到柬埔寨遭起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在《角頭》擔任黑幫臨演的竹聯幫分子李振豪、金主黃炫逢等人，涉嫌在網路以高薪招募博弈荷官、AV男優為誘餌，招募出國打工，實際上騙被害人騙到柬埔寨從事電信詐騙，若有不從，動輒毆打電擊，詐騙88名台灣人出國，以每人1萬7千到1萬8千元美金賣給柬埔寨詐騙集團，其中僅22人被救出，台北地檢署2日依以詐術使人出國、買賣人口罪起訴李等9人。這是全國首宗偵結的柬埔寨人口販運案。

這起「販豬仔」集團受害者「呆呆」曾受訪表示，當初透過朋友介紹，準備去柬埔寨做月薪5萬元的打字工作，一下飛機，就被帶到柬埔寨西港不知名的園區，主管直接說他們是做愛情詐騙，每天工作16、17個鐘頭，一直跟客人在網路聊天，感情聊起來了，再交給比較會騙錢的主管去處理，「如果我們沒有做好，就電擊棒伺候，或者關小黑屋4、5天不讓吃飯」。

呆呆擔心客死異鄉，用偷藏的手機聯繫姊姊，尋求台灣警方、外交單位求助，最後由統促黨張安樂協助聯繫在柬埔寨的友人，幫忙籌足3千美元的「贖款」，以及機票、防疫飯店費用，呆呆和另1人終於回到台灣，同行的另外3人已經被轉賣。

檢察官獲報後，指揮警調單位查出，這個「販豬仔」的人口販運集團以竹聯幫東堂新東會成員李振豪為首，在網路上假意招募民眾前往柬埔寨從事博弈客服、人頭貸款及男優等工作，然後安排被害人先住進旅館，辦妥相關文件後，統一安排搭機前往柬埔寨，其中有3名被害人正巧要被送出國，檢警先在5月5日趕抵北市某旅館，救出他們，同步拘提林姓男子等3名涉案被告。

專案小組持續追查，7月5日執行第2波搜索北部、中部10個處所，再拘提6名犯嫌，並查扣電腦、模擬槍、(柬埔寨)僱用契約書、帳冊等證物，並找到幕後負責調度財務的金主黃炫逢，估計不法集團從2021年11月至2022年5月間，詐騙至少88名國人前往柬埔寨，不法獲利上千萬，李、黃等7人被檢察官聲請羈押禁見獲准，起訴後將由法院裁定是否繼續收押。