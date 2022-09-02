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賣88豬仔海削4700萬！《角頭》臨演9人起訴　還有66人生死不明

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌跨境販賣台人到柬埔寨遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌販運台灣人到柬埔寨遭起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在《角頭》擔任黑幫臨演的竹聯幫分子李振豪、金主黃炫逢等人，涉嫌在網路以高薪招募博弈荷官、AV男優為誘餌，招募出國打工，實際上騙被害人騙到柬埔寨從事電信詐騙，若有不從，動輒毆打電擊，詐騙88名台灣人出國，以每人1萬7千到1萬8千元美金賣給柬埔寨詐騙集團，其中僅22人被救出，台北地檢署2日依以詐術使人出國、買賣人口罪起訴李等9人。這是全國首宗偵結的柬埔寨人口販運案。

這起「販豬仔」集團受害者「呆呆」曾受訪表示，當初透過朋友介紹，準備去柬埔寨做月薪5萬元的打字工作，一下飛機，就被帶到柬埔寨西港不知名的園區，主管直接說他們是做愛情詐騙，每天工作16、17個鐘頭，一直跟客人在網路聊天，感情聊起來了，再交給比較會騙錢的主管去處理，「如果我們沒有做好，就電擊棒伺候，或者關小黑屋4、5天不讓吃飯」。

呆呆擔心客死異鄉，用偷藏的手機聯繫姊姊，尋求台灣警方、外交單位求助，最後由統促黨張安樂協助聯繫在柬埔寨的友人，幫忙籌足3千美元的「贖款」，以及機票、防疫飯店費用，呆呆和另1人終於回到台灣，同行的另外3人已經被轉賣。

檢察官獲報後，指揮警調單位查出，這個「販豬仔」的人口販運集團以竹聯幫東堂新東會成員李振豪為首，在網路上假意招募民眾前往柬埔寨從事博弈客服、人頭貸款及男優等工作，然後安排被害人先住進旅館，辦妥相關文件後，統一安排搭機前往柬埔寨，其中有3名被害人正巧要被送出國，檢警先在5月5日趕抵北市某旅館，救出他們，同步拘提林姓男子等3名涉案被告。

專案小組持續追查，7月5日執行第2波搜索北部、中部10個處所，再拘提6名犯嫌，並查扣電腦、模擬槍、(柬埔寨)僱用契約書、帳冊等證物，並找到幕後負責調度財務的金主黃炫逢，估計不法集團從2021年11月至2022年5月間，詐騙至少88名國人前往柬埔寨，不法獲利上千萬，李、黃等7人被檢察官聲請羈押禁見獲准，起訴後將由法院裁定是否繼續收押。

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