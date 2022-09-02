3台人遭爆頭槍殺慘死！家屬飛抵柬埔寨認屍　豎靈後火化帶回家

▲3台籍男子在柬埔寨金邊公寓倒臥血泊中身亡。（圖／翻攝自環球博訊）

記者林悅／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓8月28日晚上發生槍擊命案，3名台灣人倒臥血泊中身亡，死者都來自台南，台南市議員郭鴻儀受訪表示，死者家屬1日中午已抵達柬國，經指認死者身分確認，今天先進行「竪靈」儀式，目前正申請相關程序，待取得相關證明文件後火化帶返台灣。

郭鴻儀議員指出，死者家屬在立委林俊憲等人及外交部的協助下，1日中午已抵達柬國，死者遺體冰存經家屬指認3人身分無誤後，即於2日先「竪靈」，惟尚需辦理一些行政程序，並取得相關證明文件後，才能進行火化事宜，接下來家屬才能接返台灣。

▲台南市議員郭鴻儀表示。（圖／記者林悅翻攝）

郭鴻儀表示，因我國在柬國沒有設立辦事處，是由越南胡志明市的代表處協助家屬，但正值越南國慶期間，相關單位放假到9月5日才上班，在林俊憲立委及外交部溝通協助下，正積極辦理相關文件證明的取得，必需取得證明文件才能進行遺體火化及返國等相關事宜，所以目前返國時間還不確定，最快可能今天能取得。郭鴻儀說，家屬希望能儘快完成帶死者返國，早日回復正常生活，一切都等回家再說。

根據柬媒VOD NEWS的報導，警方發言人索克塞哈(San Sokseyha)8月29日表示，他們發現了三具屍體，都在30歲左右，初步懷疑是「謀殺後自殺」，現場也發現了一把手槍。索克塞哈還說，3名死者中有2人身中多槍，而最後一個人則是頭部中槍，目前初步報告顯示3名死者生前是互相殘殺，沒有其他人介入，那位台灣人殺了另外2位台灣人，接著就自殺。索克塞哈也指出，屍檢後死者遺體皆被送往Toek Thla的寶塔。

因林、葉、程3名死者均是台南人，台南市議員郭鴻儀受葉、程家屬所託，代表家屬回應外界關心，郭鴻儀指出，這段時間外面的風風雨雨，家屬已不願多談，也不再對外回應，家屬最想要做的事，是儘快接回死者，讓這件事情早日落幕，讓家屬早日回歸正常生活，畢竟比起照顧死去的人，照顧活著的人更重要。

▼3名死者均是台南人，目前家屬只想儘快接回死者，讓事件落幕。（圖／翻攝自環球博訊）