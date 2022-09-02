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女深夜下班機車沒油刁車　低頭猛推被誤認酒駕

▲唐姓女子深夜因沒油牽車而行一度讓巡警誤為酒駕。（圖／龍潭警分局提供）

▲唐姓女子深夜下班因沒油牽車而行一度讓巡警誤為酒駕。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名52歲唐姓女子深夜下班騎車回家因沒油，在道路邊推車前進，幸好踫到巡邏的龍潭分局聖亭派出所警員劉立夫及女警劉佳芸員，由於唐女低頭推車，警方當下直覺有異，一度誤以為是駕駛可能有酒駕違規情形，看見警車將車輛熄火用牽的，員警立即提高警覺並趨前盤檢，經了解發現該女子係因為機車沒油才熄火牽車，才讓警方鬆了一口氣，並送油解決唐女無油的難處。

▲▼經上前解後幫忙買油協助排除車輛故障。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼經上前解後幫忙買油協助排除車輛故障。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼經上前解後幫忙買油協助排除車輛故障。（圖／龍潭警分局提供）

家住在龍潭區52歲唐姓女騎士表示，因平時工作需輪值夜班，在1日凌晨剛下班準備回家途中，行經龍潭區中豐時，沿途看著機車儀表板油燈閃爍亮著，深夜裡沿路的加油站均都已打烊，未料還沒找到加油站時，車子竟熄火了只能自己牽著機車回家。

唐女突然看見警察巡邏車經過，當下又不好意思求助警方，只能低著頭繼續牽車，處理警員劉立夫了解狀況後，擔心女子深夜裡一個人易生危險在現場陪同唐女，女警劉佳芸則立即返回派出所拿取油桶，並駕車至龍潭市區找尋加油站購買汽油，並趕回現場幫忙唐女加滿油，順利的協助排除車輛故障問題。事後唐女不斷的對著處理員警說「人民保母，有您真好」。

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