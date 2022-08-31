「一想到亡夫就喝」12年酒駕12次　彰化女每喝必撞下場慘了

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名姚姓婦人，丈夫因病去世，獨自撫養女兒，但因為愛喝酒，每喝必撞，右腳已經不良於行，只能靠低收過活，自2010年起至今已經因為12次酒駕，2度入獄，屢屢向法官發誓「滴酒不沾」，今年2月再喝2罐啤酒(330cc)騎機車又撞人，這次遭法官再判刑2年。

據判決書內容指出，姚婦未持有普通重機駕照，卻經常騎機車酒駕，自2010年至2022年有12次酒駕記錄，第一次自撞酒測值0.82，被判拘役50天，2012年再撞酒測值0.57，被判5月徒刑，2013年 6月又酒駕2次，無力繳罰鍰，入獄關1年，出獄後又過了3年，又酒駕自摔，2018年連3次酒駕，入獄服刑1年6月，2020年出獄後第7天，又酒駕自摔，去年酒駕摔了3次，被判1年1月。

姚婦今年2月再喝2罐啤酒(330cc)騎機車又撞到一名機車騎士，酒測值0.58，她還向法官說「我一想到死去的老公，傷心才又喝啊」，法官認為，姚婦竟仍無視政府再三宣導不得酒後駕車之禁令，於飲酒後，騎機車上路，漠視自己及公眾行之安全，其行為實不足取。

法官認為，不能安全駕駛犯最高法定刑為3年，累犯加重最高達4年6月，姚婦不論是主觀惡性、法益侵害程度，均屬嚴重，故提高刑度讓姚婦隔離以達再犯酒駕犯行，連同之前1年1月徒刑，共判2年徒刑。