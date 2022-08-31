廖老大「點名3分店超難喝」分店曝光！挨轟吃人夠夠...噴8字反擊

▲加盟店嗆聲吃人夠夠，廖老大爆粗口8字反擊。（圖／翻攝廖老大臉書直播）



網搜小組／劉維榛報導

廖老大以口頭禪「阿娘喂」創業手搖飲料店，對於加盟店品質參差不一，像是「甘蔗青茶臭酸的」，氣得他嗆聲乾脆關一關。不僅如此，短短幾個月531家分店變剩下120家，有加盟主嗆聲「吃家盟主夠夠」，而廖老大點名3家分店超難喝，包括2家在桃園、1家在新北三重。

廖老大開直播表示，原本加盟店有531間，收了1億8千多萬加盟金，如今只剩下120間，他也退了1億4000千多萬的加盟金回去，結果還有加盟主另創群組吐槽總部「吃家盟主夠夠」，並稱總部沒辦法把品質搞定，應該找專業研發人員並把輔導員換掉，「不然1億加盟金是收X小？」

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針對此事，廖老大直接開罵8字「X你娘X掰！講三小」，他也下通牒令喊話，輔導員只是輔導加盟主開店，不是給包山包海的服務，警告這些加盟主，「3天內還有人在群組裡我就封殺」，並揚言會請律師提告。

由於日前廖老大巡了店，就發現飲料有問題，「有的加盟主真的很隨便，他一共喝了20杯甘蔗青茶，其中竟有2杯是酸的」，還有珍珠亂煮成粉粿。

如今更狂的是，廖老大還直接點名3家分店超難喝，「煮的好喝我會在店面簽名背書，煮的難喝我直接點名。」第1家是桃園觀音新生店，廖老大直言「這家店就放給他爛、給他倒，我已經對他們提告了，要他們別再開」；第2家則是桃園中正店；最後家1為三重文化店。

廖老大也強調，後面2家還有得救，會要求店主回總公司上課補救，目前仍有20至30家沒還去巡店，接下來他會再騎車去評鑑。

▼廖老大點名三家「超難喝」。（示意圖／記者許權毅拍攝）

