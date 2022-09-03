今年最強颱超無感！雙北人曝「無風無雨」超平靜：還出太陽

▲台北市南港區藍天白雲。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

中颱軒嵐諾持續北上，暴風圈目前已涵蓋台灣東部海域及巴士海峽，並逐漸進入台灣北部海域，預計今（3）日傍晚會接觸新北、基隆、宜蘭陸地，就有網友表示，外面風無雨，風平浪靜，完全不像是有颱風的樣子，貼文一出，網友也紛紛回報狀況「台北藍天下小雨」、「台中大晴天」、「新竹目前暴雨」。

原PO凌晨2時在PTT發文，「台灣各地颱風風雨情況的八卦？」外面沒有風沒有雨，僅有雨滴落在遮板的滴答聲，「平靜的夜，冷靜地不像颱風」，好奇台灣各地區的狀況如何，是否也是風平浪靜？

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▲網友分享所在地的狀況。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友表示超無感，「台北啥都沒」、「東湖現在沒事」、「下班的時候風雨最大，就沒然後了」、「新北市也如原PO所言」、「台中小雨，濕度高」、「新北非常安靜」、「剛在台北車站附近抬頭還能看到星星」、「就只有台北周邊吧，中南東部都沒事啊，好熱」、「竹東出太陽耶，這什麼天氣啊」。

不過，也有網友感受到風雨，「中壢狂風暴雨中」、「新竹目前暴雨」、「中壢搖滾區中」、「新竹海邊開始暴雨中」、「山區炸裂」、「我想出門玩耍結果下雨」、「天母暴雨」、「東湖開始大暴雨」、「台北一下暴雨一下出太陽，捉摸不定」、「雲林大風小雨，害我蒜頭不能種」。

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