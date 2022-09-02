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民眾黨4女力首戰縣市長！高虹安最有機會　黃珊珊主攻陳時中才能贏

▲▼陳琬惠、賴香伶、黃珊珊、高虹安。（組合圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲民眾黨今年共派4名縣市長參選人，由左至右分別為宜蘭縣長參選人陳琬惠、桃園市長參選人賴香伶、台北市長參選人黃珊珊、新竹市長參選人高虹安。（組合圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

2022九合一選舉於8月29日開放參選人登記，今（2）日下午登記截止，由台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨，今年首次投入全國性地方選舉，縣市首長部分共提名4人，且全部是女性，期望打出漂亮一役，將更有利於柯文哲挑戰2024總統大選。但黨內人士分析，保守估計最多僅能上2席，其中最有機會並非柯文哲執政8年的台北市，而是參選新竹市長的立委高虹安。

民眾黨今年分別在桃園市、新竹市和宜蘭縣提出縣市長參選人，而柯文哲執政8年的台北市，則因「接班人」黃珊珊黨籍爭議，最終以無黨籍登記參選，但背後仍見民眾黨色彩，連競選主視覺都放上象徵民眾黨的藍綠色，文字也有一大片白色，反倒未出現黃珊珊現有黨籍親民黨的橘色，給人無限遐想。

▲▼黃珊珊宣布參選台北市長記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃珊珊參選台北市長記者會，公布競選主視覺。（資料圖／記者周宸亘攝）

面對台北市長選戰，柯文哲早已在大、小場合不斷透露，絕對會推前台北市副市長黃珊珊出來參選，但黃珊珊請辭時間一拖再拖，直到8月26日才請辭，同月28日宣布參選；相比之下，國民黨最先派出立委蔣萬安參選，民進黨則於7月推派前衛福部長陳時中，整場選戰便開始瀰漫「討厭陳時中」氛圍，並產生棄保效應。

民眾黨內人士表示，外界對於黃珊珊當選看好度最低，但好感度卻是最高，顯見在這3名各別擁有衛福部長、副市長、立委經歷的參選人上，選民心中最接近黃珊珊，但因投票時「不想讓某個人贏，就只好選擇最有可能的人贏。」而黃珊珊則夾在正中間，「若能確保陳時中第3名，蔣萬安最終仍有可能輸給黃珊珊」。

黨內人士分析，現有策略就是「主攻陳時中、不理蔣萬安」，目前討厭陳時中是最大共識，民眾怕輸才投給蔣萬安，但若黃珊珊將民眾對陳時中厭惡感打到最高，使陳時中變成「姚文智2.0」，民眾便會發現陳時中將不再是威脅，即可回頭檢視蔣萬安、黃珊珊這2名參選人。

▲▼黃珊珊、陳時中。（組合圖／記者周宸亘、林敬旻攝）

▲黃珊珊、陳時中。（組合圖／記者周宸亘、林敬旻攝）

黨內人士指出，陳時中被過度包裝成2014年的柯文哲，但兩人本質很不一樣，陳時中屬於一個正軌的參選人，且沒有過多參選經驗，跑去玩球、同志酒吧等，民眾很明顯知道是在演戲，結果陳時中更說出「可以調整人設」等言論，一再將民眾當成工具人，若黃珊珊可掌握此攻擊要點，讓民眾認同陳時中只是位「擁有黨資源、包裝過的人」，屆時陳時中將不只變成姚文智2.0，更成為了連勝文2.0。

但黃珊珊不止要面對陳時中、蔣萬安這2名勁敵，自身黨籍與競選團隊內部也陷入問題，親民黨主席宋楚瑜遲未表態支持意向，甚至說出「若是用親民黨籍那就責無旁貸」言論，外界解讀是因宋楚瑜與蔣家要好，此刻不宜出面表態。

民眾黨內人士認為，宋楚瑜若最終站出來挺蔣萬安，確實會對黃珊珊造成傷害，但並非絕對影響，屆時黃珊珊如何接招將成考驗，不過也不見得會讓黃珊珊損失深藍票源，畢竟該族群本身就是蔣萬安的死忠支持者。

不過，黃珊珊競選團隊成員也不難看出有親民黨背景人士加入，除了外傳將找曾為親民黨籍的前內政部長李鴻源擔任政策總顧問，現有的競選團隊發言人李昀臻也是由親民黨推薦，且親民黨媒體聯絡人包慧娟更悄悄加入黃珊珊團隊；反倒是民眾黨較少與黃珊珊開會討論選情，幾乎都是由柯文哲或北市黨部親自對接，多數黨員對黃珊珊競辦並不熟識。

▲高虹安。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高虹安。（圖／記者陳凱力翻攝）

而新竹市長選戰部分，高虹安於8月29日搶頭香登記參選，新竹市為柯文哲家鄉、民眾黨政黨票最高的縣市，加上高虹安擁有鴻海集團背景，更已獲得「前老闆」鴻海集團創辦人郭台銘支持，聲勢一路看漲，多份民調已顯示高虹安位居第一名，比黃珊珊更有機會讓民眾黨再取得縣市執政機會。

黨內人士提及，高虹安陸戰跑得勤勞，競辦成員除了部分立委辦公室的人支援外，黨中央也已派發言人徐千晴幫忙發言工作，新竹市早已呈現「母雞帶小雞」每天跨區掃街拜票，而高虹安還採用「議員式跑法」每天早上站路口拜票，接地氣形象深植選民心中。

相比之下，民眾黨的宜蘭縣長選戰陷入尷尬狀態，黨內擔憂，儘管陳琬惠現在積極打現任縣長林姿妙弊案、民進黨參選人江聰淵則有盜採砂石前科，但宜蘭鄉親接受度是一回事，陳琬惠本身人格特質較弱、魅力不夠亮。

民眾黨桃園市選戰則因前民進黨立委鄭寶清出戰，進而產生變數，黨內人士說，鄭寶清參選已不只是搶票問題，而是「尷尬對照組」，原本賴香伶只要和自身比較，達到一定％數即可，但鄭寶清現在成為「不想投藍綠」第三勢力的第2人選，倘若賴香伶最終成為第4名，將對民眾黨造成很大傷害。

 
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