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限時3天！　超商「特大杯美式買1送1」今天衝喝

▲▼全家咖啡 。（圖／全家提供）

▲全家連3天特大杯美式買1送1 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

小確幸來了！全家即日起於全門市祭出限時3天「特大杯經典美式買1送1」優惠，且不限冷熱、購買杯數，加碼「私品茶仙女紅茶」也有買1送1，一次滿足咖啡控、茶控。

全家全門市即日起至9月4日連3天推「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」，期間凡於門市購買特大杯經典美式就送「特大杯經典美式兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在9月5日至9月11日期間換完；另，期間再加碼還有「私品茶仙女紅茶買1送1」，通通不能放過。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

▲星巴克今日祭出全品項第2杯半價喝優惠。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

另，星巴克今（2）日也祭出不限時段、不限品項「大杯以上飲品第2杯半價喝」優惠，只要於門市購買2杯大杯以上相同容量、風味、冰熱飲料，即可爽喝第2杯半價，提醒該活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，每人每次最高限購4杯，需當場一次領取。

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