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社會 社會焦點 保障人權

尪偷吃工讀小妹...人妻提告求償敗訴　法官搬9字解釋愛情真諦！

▲▼離婚,夫妻,情侶,吵架,分手,悲傷。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻控訴丈夫外遇侵害配偶權，法官認為「感情的事不歸法律管」判決人妻敗訴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／綜合報導

一名人妻控訴丈夫外遇，不僅將小三帶回住處，還陪對方前往婦產科就診，甚至在手術重要關係人欄位寫上「男朋友」，氣得向兩人提告侵害配偶權，求償84萬元。不過澎湖地院的法官在判決書中罕見寫下「感情的事不歸法律管」，就算外遇是事實也不該交由法律定奪，判決人妻敗訴。

人妻小花（化名）主張，與丈夫阿勇（化名）在2020年10月初吵架鬧離婚，她決定帶著孩子搬到澎湖住，2個月後返回台中住處後，卻發現阿勇衣櫃裡有其他女性的內衣物，找人跟蹤下才發現丈夫與公司的女工讀生有染，兩人不僅如同小情侶般參加公司、朋友聚餐，也會勾著小手在夜市逛街。

去年3月還發現，阿勇陪同小三到婦產科就診，並於9月前往醫院進行手術時，小三住院期間的主要照顧者為「男朋友」、病人重要關係（決策人）欄位也寫著「男朋友阿勇」，可見兩人確實有外遇，提出多張兩人的幽會照向法院求償84萬元。

阿勇聲稱，會與對方共赴澎湖，是因為當時女方擔心本島打不到新冠疫苗，自己剛好要到澎湖出差，所以才一起，住處的女性內衣是小花自己的，與小三去婦產科時只是陪同，未在診間逗留。小三則聲稱，是遭王姓前男友始亂終棄，才到婦產科就診，且阿勇在同事之間有口皆碑，只要大家有困難都會找他，他也會樂意幫忙，自己只視阿勇為「職場前輩」。

審理此案的法官認為，「配偶權」的核心精神為「性與感情、精神、行為等親密關係之獨占、使用權」，然而根據近年的同婚、通姦除罪等釋憲內容，可知我國憲法對於以婚姻約束配偶雙方忠誠義務，不再強調婚姻之制度性保障，轉為重視配偶雙方平等、自主之「個人」性自主決定權（包含性行為之自主決定及其他精神層面之性親密關係自主決定）。

法官最後引用《靈魂不歸法律管─給現代公民的第一堂法律思辨課》的書中內容，「愛情是一個『人只能給而不能要的東西』，如果背叛者真的是狼心狗肺或瞎了眼睛，那也是背叛者自己必須去面對的事情。」強調法律無法要求阿勇與小花結婚後仍要持續愛著她，最多只能站在照顧小孩及家庭之立場，要求夫妻分擔家庭生活費用、互負扶養義務，法官更重申「感情的事不歸法律管」。

法官認為，小花雖以配偶權被侵害為由提告，但我國相關法律中並無謂配偶權概念，加上小花無法證明權利遭侵害，因此判她敗訴，阿勇與小三免賠。

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