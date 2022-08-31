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社會 社會焦點 保障人權

闆娘深夜抓姦撞見女員工躺床上！她辯「在對帳」　法官：姿勢不像

飯店,住宿,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲宜蘭一雜貨店老闆夜宿女員工家中，被妻子上門抓姦後，女員工辯稱2人在房間內「對帳」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭一位雜貨店老闆娘因丈夫偷吃女員工小芬(化名)，深夜帶人去小芬家敲門抓姦，果然是丈夫來應門，還撞見小芬躺臥在床上，老闆娘大怒，提告對2人求償200萬。全案審理時，小芬辯稱當時和老闆在「對帳」，但法官認為帳冊多放在店裡，小芬躺床的姿勢也不像在對帳，認為老闆和小芬已侵害闆娘配偶權，判2人應連帶賠償12萬元。

老闆娘指控，她結婚21年，丈夫經營一家賣日用品的雜貨店，她經其他員工和親友多次提醒，才知道丈夫從2015年起就偷吃一名女員工小芬。在事情爆發前，小芬看到她還會喊聲「老闆娘」，顯然知道她是老闆的老婆。而丈夫發現姦情曝光後，不但不願意回歸家庭，還經常被親友撞見和小芬同進同出、牽手等親暱互動，最後更索性離家不回。

老闆娘表示，她心灰意冷，委託專人跟拍蒐證，得知丈夫和小芬早就在外同居，還和小芬子女同住彷若一家人。去年3月6日凌晨3點，她直接到丈夫同居處敲門，果然是丈夫來應門，小芬和子女也都在裡面，想到2人長期的不倫行為，就讓她睡不著也吃不下，內心非常痛苦，要向2人連帶求償撫慰金200萬元。

全案審理時老闆表示，妻子提出的照片，只能表示他出現在小芬屋內，並不能證明他們有逾越一般朋友的交往關係。小芬則辯稱，她和老闆只是雇傭關係，沒有同居、外遇，反而是老闆娘帶人擅自侵入、拍攝她的住所，有侵入住居和妨害秘密的罪嫌，她已提出刑事告訴。

法管檢視老闆娘提出的錄影光碟，當時老闆確實於凌晨時間出現在小芬住處，而且小芬正躺或坐在床上，小芬雖辯稱當時2人在對帳，但法官認為，一般商業帳冊多半放於商店內，被員工帶回家已不符合常情，也沒有半夜對帳的必要，且依小芬在床上躺臥的姿勢看起來，也難認2人在對帳。

法官審理後，認為老闆和小芬顯然已逾越老闆與員工間交往禮儀，侵害老闆娘的配偶權，審酌雙方經濟情狀，判2人應連帶給付12萬元，全案還可上訴。

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