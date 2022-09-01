台東環保局呼籲廢棄車輛合法回收　勿隨意棄置

▲台東環保局呼籲廢棄車輛合法回收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



廢棄車輛隨意棄置占用街道、人行道、騎樓等道路區域時有所見，不但有礙市容環境觀瞻，也影響用路人的權益，台東縣環保局統計111年1至8月，受理民眾陳情佔用道路區域廢棄車輛案件，張貼限期車主清除、逾期拖吊通知書計110輛，並完成68輛拖吊，其餘則由車主清除，達到改善效果。

台東縣政府表示，棄置占用街道的廢棄車輛，經常被民眾丟棄垃圾、滴落油漬、爬滿藤蔓而成為髒亂的一角，會直接影響在地鄉親生活質感及遊客造訪台東的印象，也呼籲民眾的廢棄車輛，務必交由合法回收商回收，不要隨意棄置，維護市容景觀。

環保局指出，廢棄車輛佔用道路的查報及清除處理，是依據「台東縣處理佔用道路廢棄車輛執行要點」相關規定，稽查發現佔用道路區域的廢棄車輛，會於車體張貼通知書，限期7日清除，逾期拖吊至環保局貯存場，並繼續公告1個月，如仍無人認領時，即以廢棄物清除。

環保局呼籲，民眾若發現有無牌照、髒污、銹蝕、破損及明顯失去原效用的廢棄車輛棄置佔用道路情形，可撥打24小時免費陳情專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或可透過公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機APP公害報報等方式報案。但如發現有或無車牌的車輛是車體完整堪用佔用道路情形時，則請向警察機關報案。