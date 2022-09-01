2022「藝起來我家」庭院分享會　3、4日利嘉及豐田舉行

▲藝起來我，家庭院分享會3、4日於利嘉及豐田舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



由台東縣政府文化處舉辦2022「藝起來我家」庭院分享會，安排搭配在地樂團演出，在庭院裡分享著主人家熱情與地方趣事，3日將在卑南鄉利嘉社區沙秀英大姊家舉行，以及4日前往豐田社區張國柱老里長家中，年度活動已進入倒數，喜愛「藝起來我家」庭院分享會的朋友們，千萬不能錯過。

文化處指出，在鄉鎮聚落的午後，總會有人拿起吉他、聊著天或隨著音樂歡騰起舞，這是聚落的日常，更是藝文在城鄉間發酵的表現，「藝起來我家」庭院分享會一直以來以參與鄉親們的生活、融合場域，帶給大家像是同樂會一樣的歡樂與人情味，為日常生活增添一些小小的不一樣，拉近大家的距離。

3日利嘉場於下午4時在沙秀英大姊家舉行（台東縣卑南鄉利嘉路604巷7號），邀請在地我愛樂團演出，當日主人家會分享家族遷移的故事，以及自身從事創作的經驗分享；豐田場活動則於4日下午4時在老里長張國柱家中舉行（台東市中興路四段611巷44弄45號），老里長將分享豐田地區以及家族故事，結合在地樂團葉美晁雄的歌曲，邀請您「藝起來我家」同樂。

文化處說明，「藝起來我家」庭院分享會不僅將藝術帶入鄉鎮，也將藝術帶入郊區及鄰近的村落，發掘故事、重新活絡鄰里間的交流，帶給大家如同樂會般的歡樂與人情味，不再感覺藝術是遙遠的，而是融入生活、環境與共同記憶如呼吸般的存在。