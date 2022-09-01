2022嘉明湖手作步道工作假期　午後霧雨中浪漫落幕

▲在步道師的指導下進行砌石護坡工項修復步道。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林管處舉辦的2022嘉明湖手作步道工作假期於8月30日圓滿落幕。從26日起，為期5天4夜的活動，在台灣千里步道協會的伍玉龍、涂正元、吳清地等多位步道講師群帶領下，志工們針對嘉明湖國家步道3.6至4.2公里間的沖蝕溝、樹根裸露及高低落差嚴重等路段就近取用現地天然材料進行改善。

台東林管處表示，這次參與的志工總計有16位，其中更有7位是曾經參與過嘉明湖手作步道的「回娘家」志工，活動安排新舊志工的組合，主要也是希望能將手作步道的技藝，透過教學相長的方式傳承下去，亦能提升施作的效益及品質，以此次手作步道成果為例，即使在午後陣雨的情況下，依舊能如期完成比往年更為可觀的修復工項，包括2處橫木護坡、1處砌石護坡、步道階梯等總計長達40.7公尺亟需改善的步道範圍；修復完成的步道完全融入現場森林環境也符合人本友善的原則，經過的山友們無不大力稱讚。



▲志工、步道師及工作人員在完成修復的步道上合影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

嘉明湖手作步道維護配合「一人1公斤，為嘉明湖國家步道永續而揹」活動，利用平時熱心山友協助從嘉明湖國家步道登山口背負至步道沿線放置的向陽崩塌土石，作為步道工作假期回填沖蝕溝的材料。此次工項需要大量土石回填，志工們卯足全力將放置在3.6公里處體積約2立方公尺土堆用完，不足土石就以人力就近取材，過程中遇到背負土石上山的山友，志工們當下也小確幸的說能減少1公斤的取材時間，能有更多時間專注在步道修復工作上，山友們也能將剛從山下搬來的土石，在步道師的引導下，親手回填到步道工區裡，讓他們也稍稍體驗步道志工辛苦付出的過程。

台東林管處處長吳昌祐表示，今年是第7年舉辦嘉明湖手作步道工作假期，除了感謝所有參與的台灣千里步道協會步道師、志工及工作夥伴的辛勞付出，同時也對於曾參加過嘉明湖手作步道工作假期的夥伴，也能利用自己休假的時間回到曾參與修復的路段走走，也順手協助步道維護，這樣的畫面已然成了步道上最美的風景。